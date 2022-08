Ο Κέβεν Άλεμαν σκόραρε αλά... Ρομπέρτο Κάρλος και «τρέλανε» τον Καναδά (vid)

Τρελό γκολ στον Καναδά, με παίκτη της Ατλέτικο Οτάβα να αναβιώνει το απίθανο τέρμα που είχε πετύχει ο Ρομπέρτο Κάρλος απέναντι στην Τενερίφη πίσω στο 1998.

Το γκολ της ζωής του σημείωσε ο Κέβεν Άλεμαν της Ατλέτικο Οτάβα κατά τη διάρκειας μιας αναμέτρησης πρωταθλήματος Καναδά απέναντι στη Χέλιφαξ Γουόντερερς. Τη στιγμή που το χρονόμετρο διένυε το 20ο λεπτό του αγώνα, ο Κοσταρικανός πήρε τη μπάλα από πλάγια θέση και με φοβερό curler έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ένα γκολ που παράπεμψε πολύ κόσμο στο αντίστοιχο που είχε πετύχει ο Ρομπέρτο Κάρλος απέναντι στην Τενερίφη το 1998, όταν o Βραζιλιάνος αγωνιζόταν ακόμα με τα χρώματα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Keven Alemán's crazy swerving strike that opened the scoring for @atletiOttawa was tonight's @VWcanada Moment of the Match 💪#CanPL | 📺:@onesoccer pic.twitter.com/H7xgBbQBKE