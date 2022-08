Ο επιθετικός της Μάλμε, Μοχάμεντ Μπούγια Τουράι, έχασε τον γάμο του αφού ο σύλλογος ζήτησε να ενταχθεί στην ομάδα νωρίτερα.

Ο 27χρονος επιθετικός Μοχάμεντ Μπούγια Τουράι υπέγραψε για τη σουηδική Μάλμε μετά το πέρασμά του στην κινεζική Super League τόσο στην Hebei China Fortune όσο και στην Henan Songshan Longmen.

Η μεταγραφή ανακοινώθηκε από τον σύλλογο που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα ο Ίμπρα στις 22 Ιουλίου αφού ταξίδεψε στην πόλη, αλλά η γαμήλια τελετή του στη Σιέρα Λεόνε λέγεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου!

Η Μάλμε ήθελε να συνδεθεί με τους συμπαίκτες του νωρίτερα και επειδή δεδομένα δεν μπορούσε να βρίσκεται σε δύο μέρη ταυτόχρονα, ο Τουράι έστειλε τον αδερφό του να πάρει τη θέση του στο γάμο με τη φίλη του Σουάντ Μπαϊντούν. Ο Τουράι δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες του με τη νέα του σύζυγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά επιβεβαίωσε ότι αυτές οι εικόνες τραβήχτηκαν πριν από την πραγματική τελετή!

«Παντρευτήκαμε στις 21 Ιουλίου στη Σιέρα Λεόνε», είπε ο Τουράι στο σουηδικό Afton Bladet. «Αλλά δεν ήμουν εκεί, γιατί η Μάλμε μου ζήτησε να έρθω εδώ νωρίτερα. Βγάλαμε τις φωτογραφίες εκ των προτέρων. Φαίνεται λοιπόν ότι ήμουν εκεί αλλά δεν ήμουν. Ο αδερφός μου έπρεπε να με εκπροσωπήσει στον ίδιο μου τον γάμο».

🌟🐐🦁🇸🇱 I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT💞💍 Suad Baydoun



I can’t wait to enjoy life with you together soboti 😃🤦🏾‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF