Με απόφαση... καρδιάς επέστρεψε ο Λουίς Σουάρες στην Νασιονάλ, όπως ανέφερε στην επίσημη παρουσίασή του από την ομάδα, με τον Λιονέλ Μέσι να του στέλνει μήνυμα για να του πει ότι θα τον παρακολουθεί.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός έβαλε τέλος στο ευρωπαϊκό του ταξίδι στο ποδόσφαιρο και επέστρεψε εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στη Νασιονάλ, όπου εκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα προτού εκτοξεύσει την καριέρα του φτάνοντας στο ανώτατο επίπεδο.

Τώρα, όντας ξανά μέλος του συλλόγου, τη φανέλα του οποίου φόρεσε πριν απ' όλες και αγάπησε όσο ελάχιστα πράγματα στη ζωή του, ανέφερε ότι: «Ο κόσμος θα πει πολλά, αλλά επέστρεψα γιατί το ήθελα πολύ και ήταν και μεγάλη επιθυμία των παιδιών μου να με ξαναδούν με την πρώτη μου ομάδα».

Ο Λιονέλ Μέσι του έστειλε κι ένα μήνυμα με βίντεο που συγκίνησε τον έμπειρο επιθετικό, με τον κολλητό του να του λέει: «Σε αγαπώ πολύ, τώρα θα παρακολουθώ και τη Νασιονάλ για να σε βλέπω».

🗣️ Leo Messi to Luis Suarez after his move to his boyhood club Nacional:



“You know I love you so much, now we’re going to follow Nacional because of you. I wish you all the best.” pic.twitter.com/AcrgjdM6dQ