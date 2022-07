Η Chagos Islands FA είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα που προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την ιστορία των προγόνων της, εκπροσωπώντας μια χαμένη πατρίδα σχεδόν 6.000 μίλια μακριά.

«Έχω ένα γάντι τερματοφύλακα που έχει τη σημαία πάνω και κάθε φορά που παίζω νιώθω υπέροχα φορώντας το», λέει ο Τζόζεφ. Ο Σέντρικ Τζόζεφ είναι τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας των Νήσων Τσάγκος που βρίσκονται στην «καρδιά» του Ινδικού Ωκεανού. Δηλαδή περίπου 6.000 μίλια μακριά από το Κρόουλι, στο δυτικό Σάσεξ, όπου ζει σήμερα.

Καθώς διασχίζει τις γειτονιές της πόλης, φορά πάντοτε τη φανέλα του, είτε πρόκειται να προπονηθεί είτε όχι, κι υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος γι' αυτό. Όσο φορά τη φανέλα κουβαλάει μαζί του την ιστορία του τόπου του. Τις μνήμες των ανθρώπων που τον κατοίκησαν. Τον πόνο του ξεριζωμού. Τις ιστορίες του Βάσκο Ντα Γκάμα, του πρώτου Ευρωπαίου εξερευνητή που είδε τα Τσάγκος.

«Οι άνθρωποι μου κάνουν ερωτήσεις. Μερικοί δεν ξέρουν τίποτα για το μέρος. Εγώ γνωρίζω την ιστορία για να μπορώ να τους πω», εξομολογείται στο BBC. Και τους λέει την ιστορία. Για έναν παράδεισο επί γης που διεκδίκησαν Γάλλοι και Βρετανοί. Που καταπάτησαν τελικώς και οι δύο. Οι πρώτοι για να τον κάνουν επικερδή, κι οι δεύτεροι για να τον κάνουν στρατιωτική βάση.

Ο 19χρονος Τζόζεφ δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στη γη που εκπροσωπεί φορώντας τη φανέλα του. Τη φανέλα της Chagos Islands FA. Μεγαλώνοντας στον Μαυρίκιο, παρακαλούσε τη γιαγιά του να του πει ιστορίες για την πατρίδα της, αλλά εκείνη συχνά απέφευγε την ερώτηση. Η γιαγιά του Τζόζεφ γεννήθηκε στα νησιά Τσάγκος. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, το Ηνωμένο Βασίλειο έδιωξε ολόκληρο τον πληθυσμό για να ανοίξει χώρο για μια στρατιωτική αεροπορική βάση που λειτουργούσε από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πολλοί από τους εκδιωμένους Τσαγκόσιανς στάλθηκαν στον Μαυρίκιο, όπου γεννήθηκε κι ο Τζόσεφ. Όμως η καρδιά της γιαγιάς του, παρέμεινε στην πατρίδα της και ο πόνος του ξεριζωμού της στα χέρια των Βρετανών.

Η Chagos Islands είναι λοιπόν μια ποδοσφαιρική ομάδα που προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την ιστορία των προγόνων της, εκπροσωπώντας μια χαμένη πατρίδα σχεδόν 6.000 μίλια μακριά. Η πρώτη ομάδα των Νήσων ιδρύθηκε πριν από περίπου δύο δεκαετίες στο Κρόουλι, όπου ζει η συντριπτική πλειονότητα των 3.000 κατοίκων των Τσαγκόσιων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ομάδα εντάχθηκε στο NF-Board, έναν διεθνή οργανισμό για τις εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου που δεν μπορούν να ενταχθούν στη FIFA. Για ένα διάστημα, συμμετείχε σε ένα τοπικό πρωτάθλημα, παίζοντας επίσης περιστασιακά φιλικά με ομάδες όπως η Raetia (μια επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην κεντρική Ευρώπη) και τη Sealand (ένα μη αναγνωρισμένο μικρό κράτος που διεκδικεί μια υπεράκτια πλατφόρμα στα ανοικτά της ακτής του Suffolk).

Υπήρχαν όμως σταθερά οικονομικά προβλήματα. Το 2013, ιδρύθηκε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Τσάγκος από τη Sabrina Jean, δεύτερης γενιάς Τσαγκόσιαν, κι ακτιβίστρια για την επιστροφή του πληθυσμού στον τόπο καταγωγής του. Ο πατέρας της μεγάλωσε στην ατόλη του Πέρος Μπάνχος Σε ηλικία 17 ετών έφυγε για τον Μαυρίκιο αλλά πάντα σχεδίαζε να επιστρέψει στο σπίτι. Δεν είχε όμως ποτέ την ευκαιρία.

Η Jean μεγάλωσε στον Μαυρίκιο, μετακομίζοντας στο Κρόουλι το 2006. Έγινε πρόεδρος του παραρτήματος του Chagos Refugee Group στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πατέρας της, όπως και η γιαγιά του Τζόζεφ, επίσης απέφευγε γενικά να μιλήσει για τα παιδικά του χρόνια. «Προσπαθούσαν να αποφύγουν να εξηγήσουν γιατί είχαν τραυματιστεί», λέει ο Τζόζεφ, ο οποίος μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2016. «Το έβλεπα στη γιαγιά μου. Όταν μου το έλεγε δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπό της. Ήθελα απλώς να μάθω τι συνέβη»

Το Ηνωμένο Βασίλειο επέμεινε στη διατήρηση της κυριαρχίας στα νησιά Τσάγκος όταν παραχώρησε στον Μαυρίκιο την ανεξαρτησία του το 1968. Ο τοπικός πληθυσμός ( μεταξύ 1.600-2.000 ατόμων) απομακρύνθηκε στη συνέχεια και στάλθηκε στις Σεϋχέλλες, τον Μαυρίκιο ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλοί κατέληξαν σε ακραία φτώχεια και αντιμέτωποι με διακρίσεις.

Ο Μαυρίκιος λέει ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα νησιά το 1965 με αντάλλαγμα την ανεξαρτησία του και έκτοτε έχει διεκδικήσει το Αρχιπέλαγος Τσάγκος ως έδαφος του Μαυρικίου. Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε με ομόφωνη αλλά μη δεσμευτική απόφαση ότι η κατοχή των νησιών από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι παράνομη, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο αρνήθηκε να παραδώσει τον έλεγχο στον Μαυρίκιο. Όπως είπε θα τα παραδώσει όταν πλέον δεν θα χρειάζονται για αμυντικούς σκοπούς.

Η Jean ήθελε η ομάδα ποδοσφαίρου να είναι ένας τρόπος για την κοινότητα των Τσαγκοσιανοί να εκφράσουν την ταυτότητά τους. Αρχικά, ήταν δύσκολο να βρεθούν μέλη για την ομάδα, όμως η είδηση ​​άρχισε να διαδίδεται στην κοινότητα και η ομάδα άρχισε σύντομα να παίζει πιο τακτικά.

Το 2016 ήρθε η μεγαλύτερη στιγμή της ομάδας - στο Παγκόσμιο Κύπελλο CONIFA στην Αμπχαζία (ένα κράτος που de facto αναγνωρίζουν οι περισσότερες χώρες ως μέρος της Γεωργίας). Η Confia (Συνομοσπονδία Ανεξάρτητων Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών) είναι μια ένωση- ομπρέλα για κράτη, μειονότητες, απάτριδες και περιοχές που δεν συνδέονται με τη FIFA, και περιλαμβάνει ομάδες από το Isle of Man, το Κουρδιστάν και τη Βόρεια Κύπρο.

«Όταν πήγαμε στην Αμπχαζία, πολλοί άνθρωποι δεν ήξεραν για εμάς ως Τσαγκόσιους και έμαθαν για εμάς», λέει. «Θέλουμε να δείξουμε τι περάσαμε, τι πέρασαν οι οικογένειές μας, από πού είμαστε. Ένας από τους τρόπους που πρέπει να δείξουμε την ταυτότητά μας είναι μέσω του ποδοσφαίρου. Οι άνθρωποι εκεί, ο τρόπος με τον οποίο μας αντιμετώπισαν, ήταν σαν ένα πραγματικό Παγκόσμιο Κύπελλο αλλά από μη αναγνωρισμένες χώρες. Αυτή ήταν η καλύτερή μου ανάμνηση», λέει ο Ivanov Leonce, 26 ετών, που παίζει ως μπακ.

Η ομάδα μπορεί να απολαμβάνει κάποιες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια, όμως τα προβλήματα παραμένουν. Σε μια διαρκή μάχη με τις υπηρεσίες μετανάστευσης. Το 2002, ο Νόμος για τα Βρετανικά Υπερπόντια Εδάφη χορήγησε τη βρετανική υπηκοότητα σε μετεγκαταστημένους Τσαγκόσιους που γεννήθηκαν μεταξύ 1969 και 1982. Πολλοί είχαν εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να μετακομίσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής, έχοντας αντιμετωπίσει δυσκολίες στον Μαυρίκιο. Οι άμεσοι απόγονοι των Τσακόσιανς που γεννήθηκαν στα νησιά και δεν είναι ήδη Βρετανοί πολίτες υπερπόντιου εδάφους ή Βρετανοί πολίτες, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και για τις δύο μορφές βρετανικής ιθαγένειας, ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι περισσότεροι εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, με πολλούς να αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα. «Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να παρέχει αποζημίωση ή στέγαση στους απογόνους εκείνων που εκδιώχθηκαν από τα νησιά», δηλώνει παίκτης της ομάδας. «Δεν βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο με οποιονδήποτε άλλο Βρετανό πολίτη εδώ», λέει. "Δεν επιλέξαμε να συμβεί αυτό. Ίσως αν γυρνούσαμε στα νησιά Τσάγκος θα είχαμε λίγη γη, εδώ δεν έχουμε τίποτα. Απλώς μας περιμένουν να σβήσουμε. Ο παππούς μου θα πεθάνει, είναι 82, η γιαγιά μου μόλις πέθανε. Πόσοι από τους ιθαγενείς μας έχουν πεθάνει χωρίς αποζημίωση; Είμαι 30 και δεν έχω δει τίποτα εκτός από ένα βρετανικό διαβατήριο. Αν αυτό είναι αποζημίωση θα μπορούσαμε να είμαστε στον Μαυρίκιο, ζώντας το ίδιο. Ο γιος μου είναι δύο τώρα. Μέχρι να φτάσει στα 15 ή στα 16, δεν θα το θυμάται αυτό. Το βλέπω με τα αδέρφια μου, δεν ξέρουν τίποτα για τον Τσάγκος. Καθώς οι γενιές προχωρούν ξεθωριάζουμε.. Η ομάδα ποδοσφαίρου είναι σημαντική, για να διατηρήσει αυτή τη δυναμική. Για να μην ξεθωριάσει», προσθέτει.

