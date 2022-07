Ένα απλό φιλικό προετοιμασίας στο Μπλάκπουλ. Ούτε καν με ομάδα τοπ επιπέδου. Ένα ηλιόλουστο μεσημέρι. Κι όμως, οι οπαδοί της Ρέιντζερς όχι μόνο έκαναν την εκδρομή, αλλά έφτιαξαν και τρομερή ατμόσφαιρα.

Οι «διαμαρτυρόμενοι» την περασμένη σεζόν κατάφεραν να φτάσουν μέχρι και τον μεγάλο τελικό του Europa League, εκεί όπου σημειώθηκε η ήττα από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με τον Φαν Μπρόνκχορστ και τους παίκτες του να κερδίζουν το θερμότατο χειροκρότημα και την τρομερή στήριξη.

Έπειτα από αυτό, το ταξίδι στο Μπλάκπουλ ήταν κάτι... μικρό που θα μπορούσαν να κάνουν οι οπαδοί της Ρέιντζερς, φτάνοντας κατά 10.000 στο «Bloomfield Road» για να δουν τη νίκη (2-1) της ομάδας τους.

Over 10,000 Rangers fans travelled to Blackpool yesterday for their pre season friendly. Incredible! 💥👏 pic.twitter.com/1TqVdNHkmF