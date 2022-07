Ο Ολιβιέ Ζιρού «καθάρισε» για τη Μίλαν στο πρώτο της φιλικό επί γερμανικού έδαφος, με τον Γάλλο να σκοράρει δις απέναντι στην Κολωνία (2-1) και να οδηγεί τους Ροσονέρι στην κατάκτηση του Telekom Cup.

Πρώτο φιλικό - πρώτη νίκη για τη Μίλαν, η οποία με «ντοπιέτα» του Ολιβιέ Ζιρού επικράτησε 2-1 της μαχητικής Κολωνίας και κατέκτησε το Telekom Cup. Παρά το γεγονός πως οι Ροσονέρι δεν κατάφεραν να επιβληθούν σε κατοχή της μπάλας (49%) ήταν σε θέση να κάμψουν την αντίσταση των Κριαριών χάρη σε δυο γκολ του Γάλλου φορ στο πρώτο ημίχρονο. Αρχικά ο έμπειρος επιθετικός άνοιξε το σκορ 16΄προτού διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του είκοσι λεπτά αργότερα, ενώ η Κολωνία το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο τελικό 2-1 με γκολ του Ντιέτζ στο 86΄.

Μίλαν (Στέφανο Πιόλι): Ταταρουσάνου, Φλορέντσι, Καλουλού, Γκάμπια, Τουρέ, Πομπέγκα, Μπακαγιόκο, Ρέμπιτς, Ντίας, Μεσίας, Ζιρού

A good display to take home the Telekom Cup 👏

It was a pleasure to be here, @fckoeln_en 🤝#KOEACM #SempreMilan pic.twitter.com/gmkoK7xylG