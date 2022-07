Πολύχρωμες ποδοσφαιρικές μπάλες «παίρνουν ζωή», φέρνοντας χαμόγελα σε παιδιά πρόσφυγες

Επίσκεψη της Ύπατης Αρμοστείας στο πρόγραμμα της ΑΕΚ “Welcome through Football”

«Αγαπώ τις πολύχρωμες ποδοσφαιρικές μπάλες», λέει ζωηρά ο μικρός Τichon από την Ουκρανία, ζωγραφίζοντας παράλληλα την μπάλα των ονείρων του. Ο Tichon είναι ένα από τα παιδιά που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για πρόσφυγες “Welcome Through Football” που διοργανώνει στην Ελλάδα η ΑΕΚ σε συνεργασία με την Athens Comics Library.

Το “Welcome Through Football” αποτελεί ένα ποδοσφαιρικό – εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά και νέους πρόσφυγες που προάγει την κοινωνικοποίησή τους και τη διάδρασή τους με την κοινότητα υποδοχής. Πραγματοποιείται από το EFDN – European Football for Development Network και αποτελεί πρωτοβουλία του UEFA Foundation for Children.

Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν να δουλεύουν ομαδικά και να επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους ξεπερνώντας αρκετές φορές τα γλωσσικά εμπόδια ενώ ταυτόχρονα διασκεδάζουν και γυμνάζονται. Από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα στην Ελλάδα, τρεις ομάδες παιδιών προσφύγων, συνολικά 70 περίπου αγόρια και κορίτσια διαφόρων εθνικοτήτων, έχουν περάσει από το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στα Σπάτα και από τις ποικίλες δράσεις του προγράμματος.

«Αυτό που μου έχει διδάξει το “Welcome Through Football” είναι ότι μέσω του αθλητισμού δημιουργούνται ισχυροί ανθρώπινοι δεσμοί χωρίς να έχει σημασία η καταγωγή, η θρησκεία, η γλώσσα και το χρώμα του καθενός. Η ΠΑΕ ΑΕΚ είναι ένας οργανισμός που έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι κάτι παραπάνω από μία ποδοσφαιρική ομάδα. Η αγκαλιά της ΑΕΚ θα είναι πάντα ανοιχτή γι’ αυτά τα παιδιά!», αναφέρει η Χριστίνα Κορομηλά, συντονίστρια του προγράμματος και υπεύθυνη για τα social media της ΑΕΚ.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συνάντησε την πρώτη ομάδα παιδιών πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν συμμετείχαν σχεδιάζοντας τις μπάλες των ονείρων τους στον παγκόσμιο εικαστικό διαγωνισμό της «Μαζί μέσα από τον αθλητισμό», ο οποίος ήταν αφιερωμένος στη δύναμη που έχει ο αθλητισμός να φέρνει τους ανθρώπους κοντά.

Πριν λίγες μέρες τα μέλη της Ύπατης Αρμοστείας επέστρεψαν στα Σπάτα, αυτή τη φορά φέρνοντας μαζί και δωρίζοντας στα παιδιά τις συλλεκτικές νικητήριες μπάλες που προέκυψαν μέσα από τον διαγωνισμό. Με έμπνευση το ποδόσφαιρο και όσα μπορεί να προσφέρει ο αθλητισμός, ζωγραφίσαμε, παίξαμε και γελάσαμε με τα παιδιά πρόσφυγες από την Παλαιστίνη, το Αφγανιστάν, την Ουκρανία και το Ιράκ, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι.

Τα παιδιά, με τη βοήθεια των προπονητών της ΑΕΚ και του εμψυχωτή του προγράμματος Αrash Hashemi από την Athens Comics Library, φόρεσαν στη συνέχεια τις κιτρινόμαυρες στολές τους και κατέβηκαν στο γήπεδο ανυπομονώντας να βάλουν γκολ και να τρέξουν. «Αν κάτι ενώνει την πορεία της ΑΕΚ, που δημιουργήθηκε από πρόσφυγες στη χώρα πριν από περίπου 100 χρόνια, και αυτήν της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, είναι ότι βάζουν την φροντίδα για τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Τον άνθρωπο που μπορεί να έχει χάσει τα πάντα, αλλά να τολμά να ξαναχτίσει τη ζωή του από την αρχή. Αυτή την ιστορία στόχο έχουν να διαδίδουν, να υπενθυμίζουν και να στηρίζουν με τη δραστηριότητά τους τόσο η ΑΕΚ όσο και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες», σχολίασε ο Πέτρος Μάστακας, Υπεύθυνος για θέματα Ένταξης στην Ύπατη Αρμοστεία, ο οποίος μοίρασε τις αναμνηστικές ποδοσφαιρικές μπάλες της Ύπατης Αρμοστείας στα παιδιά του προγράμματος.

Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους και να προσφέρει ελπίδα στις πιο δύσκολες στιγμές. Η Ύπατη Αρμοστεία θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις αθλητικού χαρακτήρα που προωθούν το μήνυμα της ενότητας και της αλληλεγγύης βοηθώντας παράλληλα στην ένταξη και συμπερίληψη των προσφύγων. Ο διαγωνισμός της Ύπατης Αρμοστείας για το 2021 με θέμα «Μαζί μέσα από τον αθλητισμό», ο δεύτερος online παγκόσμιος εικαστικός διαγωνισμός του οργανισμού, είχε ως στόχο να αναδείξει δύο ζητήματα που είναι σημαντικά για το έργο της Ύπατης Αρμοστείας: την αναγκαιότητα της εμπλοκής των νέων ανθρώπων στον αγώνα για την υποστήριξη των πληθυσμών που αναγκάζονται να τραπούν σε φυγή και τη σημασία του αθλητισμού για την ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής υγείας των προσφύγων παγκοσμίως.

Πάνω από 1.600 παιδιά και νέοι καλλιτέχνες από 100 χώρες υπέβαλαν στον διαγωνισμό τις ζωγραφιές και τα σχέδιά τους για μπάλες ποδοσφαίρου. Το ένα τρίτο ανάμεσά τους ήταν πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο ή εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Οι πέντε νικητές του διαγωνιστικού μέρους #dreamball, που είδαν τις μπάλες τους να παίρνουν ζωή και να ταξιδεύουν προωθώντας αθλητικά προγράμματα για τους πρόσφυγες, ήταν η Nadira, μια 16χρονη Αφγανή πρόσφυγας στην Ινδία, ο James, ένας 10χρονος Ιρλανδός ποδοσφαιρόφιλος, η Hala, μια 12χρονη Παλαιστίνια πρόσφυγας στη Σαουδική Αραβία, ο Gerald, ένας 23χρονος πρόσφυγας ποδοσφαιριστής από το Καμερούν που ζει στην Ιταλία και συνεργάζεται με την οργάνωση Special Olympics, και η Skarly, ένα 12χρονο κορίτσι από τη Βενεζουέλα που ζει σε προσωρινή δομή φιλοξενίας στη Βραζιλία.