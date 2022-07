Η Πόρτσμουθ δανείστηκε παίκτες απ' την Μπρίστολ για ένα φιλικό κόντρα στην... Μπρίστολ

Η Πόρτσμουθ δανείστηκε τέσσερις νεαρούς από την οικοδέσποινα, λόγω έλλειψης διαθέσιμων παικτών στις τάξεις της.

Την περασμένη Κυριακή (10/7) η Πόρτσμουθ δανείστηκε παίκτες της οικοδέσποινας Μπρίστολ Σίτι λόγω έλλειψης διαθέσιμων παικτών στην αποστολή της.

Έτσι οι Πρινς Χένρι, Κάλουμ Γουντ, Ομάρ Τείλορ Κλαρκ, Ζακ Μπελ άλλαξαν ομάδα για ένα ματς, αλλά τελικώς ουδεμία επίδραση είχαν στο τελικό αποτέλεσμα το οποίο ήταν λευκή ισοπαλία.

Πέρυσι βέβαια, που είχαμε το ίδιο σκηνικό, οι «Pompey» είχαν δανειστεί τον Μαρλί Φρανσουά που είχε σκοράρει εναντίον της ομάδα του στο τέλος του αγώνα (3-3).

Pompey called upon 4⃣ Bristol City youngsters to help them out during their pre-season friendly against the Robins today. https://t.co/WrYg1xzPQN