Με το Global Tour for Peace που έκανε και για το οποίο πέρασε και από την Ελλάδα παίζοντας με τον Ολυμπιακό, η Σαχτάρ αγόρασε 750 κράνη και τα διέθεσε στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας στηρίζοντας την άμυνα απέναντι στον επεκτακτικό πόλεμο των Ρώσων.

Η ομάδα του Ντόνετσκ αποφάσισε να συνεισφέρει με μοναδικό τρόπο που μπορούσε να το κάνει, ώστε να βοηθήσει στους συμπατριώτες της που είχαν φορέσει τα χακί και υπερασπίζονταν την πατρίδα τους, όσο κι αν η Ρωσία ισοπέδωσε πολλά σημεία...

Με τα έσοδα από την καμπάνια Global Tour for Peace και τα παιχνίδια που έπαιξε η Σαχτάρ, αντιμετωπίζοντας και τον Ολυμπιακό στο «Γ.Καραϊσκάκης», προέκυψαν έσοδα τα οποία χρησίμευσαν για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού. Τα 750 νέα κράνη είναι ήδη στη διάθεση του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας.

🙏🏻 We are united 💙💛 FC Shakhtar handed over 750 helmets for the needs of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine 🇺🇦



The protective equipment was purchased using the funds raised through the #Shakhtar Global Tour for Peace games.#Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/mZ4u7MEctB