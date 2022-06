Ο Ρούντι Γκαρσία, ο οποίος το καλοκαίρι «έπαιξε» στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ υπέγραψε πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με την Αλ Νασρ, το οποίο θα του αποφέρει 11,2 εκατομμύρια ευρώ για μια διετία.

Ο Ρούντι Γκαρσία τον περασμένο Απρίλιο έπαιξε» στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας μετά την πρόκριση της Πορτογαλίας του Φερνάντο Σάντος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όμως η δύσκολη περίπτωση του δεν προχώρησε και στις 20 Μαΐου η «Ένωση» ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ματίας Αλμέιδα.

Η στάση αναμονής δικαίωσε τον Κορσικανό τεχνικό, ο οποίος εν τέλει υπέγραψε «χρυσό» συμβόλαιο στην Αλ Νασρ μέχρι το 2024. Ο 58χρονος προπονητής ένα χρόνο μετά την αποχώρηση του από τη Λυών επιστρέφει στους πάγκους και σε βάθος διετίας θα εισπράξει 46 εκατομμύρια ριάλ, ήτοι 11,2 εκατομμύρια ευρώ από το κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας.

OFFICIAL : ✍️@RudiGarcia is the New Head Coach of @AlNassrFC 🤩💛 pic.twitter.com/YzCyTXyh9P