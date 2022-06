Πανό με όλα τα θύματα της σφαγής του Τέξας σε παιχνίδι του MLS (vid)

Ένα συγκινητικό αφιέρωμα στις 21 ζωές που χάθηκαν στο Ουβάλντε έλαβε χώρα στο παιχνίδι του Όστιν με το Ντάλας για το MLS.

Να μπει ένα τέλος στην ένοπλη βία μετά και τον θάνατο τουλάχιστον 19 παιδιών και δύο ενηλίκων σε επίθεση στο δημοτικό σχολείο Ρομπ της κοινότητας Ουβάλντε, στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, ζήτησαν οι οπαδοί της Όστιν στο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας του με το Ντάλας.

Στην κερκίδα των γηπεδούχων αναρτήθηκαν πανό με τα ονόματα όλων των θυμάτων της τελευταίας αγριότητας που παρακολούθησε ο πλανήτης και κεντρικό μήνυμα να σταματήσει επιτέλους η ένοπλη βία κι ενώ από τα ηχεία ακουγόταν το Somewhere over the Rainbow!

A beautiful & poignant tribute to the 21 lives lost in Uvalde, accompanied by a rendition of “Somewhere over the Rainbow at tonight’s @AustinFC v. @FCDallas match. #uvaldestrong #AustinFC pic.twitter.com/5GmzAytjsk