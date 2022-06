Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης της Μπόκα με την Ουνιόν, οι οπαδοί των γηπεδούχων ευχήθηκαν σε ένα από τα μεγαλύτερα είδωλά τους.

«An eternal ROMANance» έγραφε το πανό που σήκωσαν οι οπαδοί της Μπόκα Τζούνιορς στο «Μπομπονέρα» στο παιχνίδι με την Ουνιόν. Με αυτό τον τρόπο ευχήθηκαν στο μεγάλο τους είδωλο Χουάν Ραμόν Ρικέλμε για τα γενέθλιά του.

Ο θρύλος των Xeneize και νυν αντιπρόεδρος της ομάδας δέχθηκε ένα θερμό καλωσόρισμα στην «αγκαλιά» ενός ασφυκτικά γεμάτου «Μπομπονέρα» του γηπέδου που αποκαλεί η «αυλή του σπιτιού μου», που του τραγούδησε «χρόνια πολλά» κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ουνιόν Σάντα Φε.

Στο 10ο λεπτό με το παιχνίδι στο 0-0 οι οπαδοί της Μπόκα γιόρτασαν τα 44α γενέθλια του Ρικέλμε, με περισσότερες από 50 χιλιάδες ψυχές που ήταν παρούσες στο γήπεδο να τραγουδούν «χρόνια πολλά» και στη συνέχεια το κλασσικό «Ρικέεελμε, Ρικέεελμε».

Ο ίδιος βρισκόταν στα επίσημα του γηπέδου και σηκώθηκε να χαιρετήσει το πλήθος βλέποντας πως η «La 12» κοσμείται από ένα πανό με το πρόσωπό του!

Huge ovation and incredible banner by Boca fans at La Bombonera to Riquelme ❤️1️⃣0️⃣ pic.twitter.com/pGyjNoQRr6