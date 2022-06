Με σπριντ για να φτάσει πρώτος στη μπάλα και έξυπνη λόμπα προλαβαίνοντας την έξοδο του τερματοφύλακα, ο Χουλκ έδειξε πως... τό 'χει ακόμα, στα 35 του χρόνια.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ατλέτικο Μινέιρο άνοιξε το σκορ στη νίκη (2-1) απέναντι στην Φλαμένγκο, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Από τη βαθιά μπαλιά που έγινε προς το μέρος του και παρά το γεγονός πως είχε δυο αμυνόμενους πάνω του αλλά και τον αντίπαλο τερματοφύλακα που έβγαινε για να προλάβει να διώξει, ο Χουλκ ήταν ανίκητος.

Έφτασε πρώτος με το σπριντ που έκανε και πρόλαβε να τσιμπήσει τη μπάλα με δύναμη για να της δώσει αρκετό ύψος, δίχως όμως να χάσει τον στόχο, καταφέρνοντας να σκοράρει και να ξεσηκώσει τον κόσμο στο Μπέλο Οριζόντε.

35-year-old Hulk still making it look easy 👌



(via @Atletico)pic.twitter.com/t74hkglPG1