Ο Εντ Σίραν ποζάρει με τη νέα φανέλα της αγαπημένης του Ίπσουιτς

Το διάσημο pop idol βοήθησε στην προώθηση της νέας εμφάνισης της ομάδας με ένα εκπληκτικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 31χρονος τραγουδιστής, Εντ Σίραν, του οποίου η καθαρή περιουσία εκτιμάται ότι είναι περίπου 147 εκατομμύρια λίρες, ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να είναι χορηγός της φανέλας της Ίπσουιτς για έναν ακόμα χρόνο.

Έγινε χορηγός του αγαπημένου του συλλόγου πέρυσι, βάζοντας το λογότυπο της περιοδείας στο μπροστινό μέρος της ανδρικής και της γυναικείας φανέλας. Η επιρροή του είχε ως αποτέλεσμα τον υψηλότερο αριθμό πωλήσεων φανέλας για την ομάδα τα τελευταία 15 χρόνια! Του δόθηκε έτσι μια τιμητική θέση στην ομάδα μετά την παράδοση της φανέλας Νο. 17.

Φέτος βοήθησε στην προώθηση των εμφανίσεων με ένα τεράστιο βίντεο προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πρωταγωνιστή των πυγμάχο Φάμπιο Γουάρντλεϊ ο οποίος είναι επίσης υποστηρικτής του συλλόγου! Η εντός έδρας εμφάνιση αποτίει φόρο τιμής στο λουράκι που φορούσε η ομάδα της Ίπσουιτς που συμμετείχε στην εναρκτήρια σεζόν της Premier League πριν από 30 χρόνια. Έχει επίσης ένα κρυφό μήνυμα μέσα στο γιακά που γράφει: «Τρέχοντας προς τις αντιξοότητες» - ένα σύνθημα που ενστάλαξαν όταν νέοι Αμερικανοί ιδιοκτήτες όταν ανέλαβαν το κλαμπ πέρυσι.

Ipswich Town revealed the new Umbro home kit for the 22/23 season 💙 💙



Ed Sheeran continues the shirt sponsorship with the logo of his Mathematics tour on the shirt. ➕➗#footballshirts #footballshirt #mysterybox pic.twitter.com/CMmUv16tdE