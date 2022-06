Οπαδοί της Μποταφόγκο εισέβαλαν στο προπονητικό κέντρο για να διαμαρτυρηθούν έντονα και να τρίξουν τα δόντια στους ποδοσφαιριστές της ομάδας για το σερί ηττών. Κλήθηκε η Αστυνομία στο σημείο.

Έπειτα από τέσσερις διαδοχικές ήττες που οδήγησαν την ομάδα στην ζώνη του υποβιβασμού της πρώτης κατηγορίας του ποδοσφαίρου της Βραζιλίας, η Μποταφόγκο ήρθε αντιμέτωπη με την οργή των οπαδών της.

Μερίδα αυτών εισέβαλε στο προπονητικό κέντρο και βρήκε ποδοσφαιριστές στο χώρο όπου γίνονται οι φυσιοθεραπείες.

Η Αστυνομία κλήθηκε στο Espaco Lonier στην δυτική πλευρά της πόλης για να μην ξεφύγει η κατάσταση, με το βίντεο της εισβολής να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ενώ, δεν σημειώθηκε καμία προσαγωγή...

When people talk to me about "pressure"... when was the last time a fan recriminated a player while he was getting treatment. Well, that happened at @botafogo pic.twitter.com/vH8Pu5GAF5