Οπαδός της Ρέιντζερς απολύθηκε αφού είπε στον εργοδότη του ότι ήταν στο εξωτερικό, ενώ είχε πάει στον τελικό Κυπέλλου (vid)

Ένας οπαδός της Ρέιντζερς απολύθηκε από τη δουλειά του αφού είπε στους εργοδότες του ότι ήταν ακόμα στη Σεβίλλη, μετά τον τελικό του Europa League, αλλά οι τηλεοπτικές κάμερες τον «έπιασαν» στον Τελικό του Κυπέλλου Σκωτίας.

Η Ρέιντζερς έχασε τον τελικό του Europa League στα πέναλτι από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης την Τετάρτη 18 Μαΐου. Μετά την αποκαρδιωτική ήττα, ένας οπαδός της ο Τόμας Μέικλε, είπε στους εργοδότες του ότι ήταν ακόμα στην Ισπανία, όταν η ομάδα του αντιμετώπισε την Χαρτς στον τελικό του κυπέλλου Σκωτίας.

Ο τελικός του κυπέλλου διεξήχθη στο Χάμπντεν Παρκ και 50.000 οπαδοί ήταν παρόντες. Μεταξύ αυτών και ο Τόμας που υπέθεσε ότι δεν θα κινδύνευε να τον καταγράψουν οι κάμερες.

Ωστόσο, η τύχη δεν ήταν με το μέρος του, καθώς τον είδαν όλοι όσοι παρακολούθησαν το ματς από το σπίτι τους. Στις 11 Ιουνίου, έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ότι τον απέλυσαν από τη δουλειά του λόγω της απουσίας του!

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το συμβόλαιό μου (sic) λύθηκε επειδή είπα στη δουλειά μου ότι ήμουν ακόμα στη Σεβίλλη για να πάω στον τελικό του κυπέλλου Σκωτίας... μετά με έδειξαν στην τηλεόραση και μου το χάλασαν» έγραψε συγκεκριμένα.

Ας ελπίσουμε ότι ο Τόμας θα βρει νέα δουλειά αν και... την επόμενη σεζόν η ομάδα του θα προσπαθήσει να χτίσει στο πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα της ζωής υπό τον Τζιοβάνι φαν Μπρόνκχορστ.

Can’t believe my contracts getting terminated because I told my work I was still in Seville so I could go to the Scottish cup final…then I got put on the tele, busted. @BBCScotland absolute grasses🤣🤣 pic.twitter.com/12KWfnToB4