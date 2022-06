Ο Νεϊμάρ έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στα παιδιά, προσπαθώντας και ο ίδιος να είναι ο καλύτερος πατέρας για τον γιο του, έκανε όμορφη κίνηση μαθαίνοντας στον μικρούλη που ήταν η μασκότ του, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να στέκεται στον εθνικό ύμνο.

Ο πιτσιρίκος που συνόδευσε τον «Νέι» στον αγωνιστικό χώρο, στο φιλικό της Βραζιλίας απέναντι στην Νότια Κορέα στη Σεούλ, είχε βάλει το αριστερό χέρι στο δεξί σημείο του στέρνου του και φυσικά... είχε αστοχήσει.

Ο σούπερ σταρ της «σελεσάο» και της Παρί – και δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών με την εθνική ομάδα – διόρθωσε τον μικρό και του έδειξε πως πρέπει να βάζει το δεξί χέρι στην αριστερή πλευρά όπου βρίσκεται η καρδιά...

Neymar making sure the Korean child mascot had his left hand instead of his right on his chest during the national anthem has to be one of the cutest interactions I’ve seen in a while.



🇰🇷❤️🇧🇷 pic.twitter.com/OA4pD786Ab