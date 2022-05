Απίστευτες σκηνές στη Βουλγαρία, ομάδα υποβιβάστηκε επειδή ο πρόεδρος δεν άφησε παίκτη να εκτελέσει πέναλτι και τον έπιασε από τον λαιμό (vid)

Απίστευτα πράγματα συνέβησαν στην Βουλγαρία, καθώς ο πρόεδρος της Τσάρσκο Σέλο δεν άφησε παίκτη να εκτελέσει πέναλτι, τον έπιασε από το λαιμό και έγινε... viral.

Επεισόδια και ντροπιαστικές εικόνες για το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν διαδραματίστηκαν μόνο στον τελικό Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου (21/05).

Στη Βουλγαρία, η Τσάρσκο Σέλο υποβιβάστηκε λόγω χαμένου πέναλτι στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Αρχικά θα το εκτελούσε άλλος, ωστόσο ο πρόεδρος του συλλόγου δεν τον άφησε! Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή...

Η Τσάρσκο Σέλο ήθελε το τρίποντο εναντίον της Λοκομοτίβ Σόφιας προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για τη σωτηρία. Ωστόσο κόλλησε στο 1-1 και σε συνδυασμό με τη νίκη της Μπότεφ Βράτσα, υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία. Η Τσάρσκο όμως είχε την ευκαιρία να κατακτήσει τη νίκη στις καθυστερήσεις όταν και κέρδισε πέναλτι.

Εκεί όμως συνέβη το εξής απίστευτο: Ο ποδοσφαιριστής Γιαφά πήρε την μπάλα για να την στήσει στην άσπρη βούλα και να εκτελέσει το πέναλτι, ωστόσο ο πρόεδρος της ομάδας, Στόινα Μανόλοφ, εισέβαλε εσπευσμένα στον αγωνιστικό χώρο ώστε να τον αποτρέψει, με μερικά Μέσα να αναφέρουν ότι τον χτύπησε κιόλας! Οπως τονίζεται μάλιστα ο ισχυρός άνδρας της Τσάρσκο έπιασε από τον λαιμό τον ποδοσφαιριστή προκειμένου να αφήσει την μπάλα και να απομακρυνθεί από το σημείο του πέναλτι.

Οπως κι έγινε. Τελικά, την εκτέλεση την ανέλαβε άλλος ποδοσφαιριστής και συγκεκριμένα ο Καβντάνσκι, αλλά για κακή του τύχη νικήθηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, σφραγίζοντας τον υποβιβασμό. Αμέσως μετά την χαμένη εκτέλεση, ο Γιαφά χειροκρότησε ειρωνικά και εκεί ξέσπασε νέος κύκλος προπηλακισμών με τον πρόεδρο, μέχρι οι κάμερες να σταματήσουν την καταγραφή των γεγονότων.

INSANE scenes in the last round of the Bulgarian league! Relegation candidates Tsarsko selo got a last-minute penalty, then the club owner entered the pitch because he didn’t want a particular player to take the pen! In the end another player took it, missed it, the team is out! pic.twitter.com/rl356Lx79u