Ο Τζέικ Ντάνιελς αποτίναξε τον φόβο για τη σεξουαλικότητά του για να χαράξει ελεύθερος την καριέρα και τη ζωή του. Η στήριξη της οικογένειας και των συμπαικτών, τα τέσσερα γκολ μετά το come-out στη μητέρα του και η δημόσια αποθέωση των κορυφαίων συλλόγων.

Πέρασαν 32 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία φορά που ένας gay ποδοσφαιριστής στο Νησί αποκάλυψε τη σεξουαλική του ταυτότητα. Η περίπτωση του Τζάστιν Φάσανου είχε τραγική κατάληξη, αφού ο τότε φορ της Λέιτον Όριεντ είχε υποστεί κατακραυγή, υποχρεώθηκε να καταφύγει στις ΗΠΑ για να γλιτώσει και επτά χρόνια αργότερα έδωσε τέλος στη ζωή του.

Οι φόβοι για μια τέτοια αποκάλυψη δύσκολα ξεπερνιούνται. Ο Τζέικ Ντάνιελς, όμως, τόλμησε αυτό που άλλοι συνάδελφοί του δίστασαν σε όλη την καριέρα τους, πριν καν καλά-καλά την εγκαινιάσει. Στα 17 του, ο φορ της Μπλάκπουλ αποκάλυψε πως είναι ομοφυλόφιλος, έχοντας λάβει προηγουμένως την απαραίτητη στήριξη και καθοδήγηση από το οικογενειακό του περιβάλλον, την ομάδα και τους συμπαίκτες του, ώστε η μετάβαση προς την αλήθεια να έχει όσο το δυνατόν λιγότερους «κραδασμούς».

Ο γεννηθείς στις 8 Ιανουαρίου του 2005 επιθετικός, σκόρερ 30 τερμάτων με την ομάδα Νέων των «Πορτοκαλί» τη φετινή σεζόν, υπέγραψε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, έχοντας κάνει ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα στις αρχές Μαΐου σε αγώνα της Championship κόντρα στην Πίτερμπορο. Το βάρος, όμως, εκτός γηπέδου ήταν δυσβάσταχτο και ο ίδιος αποφάσισε να το αποτινάξει πολύ πριν να έρθει το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας, όπως έκανε για παράδειγμα στο παρελθόν ο άλλοτε διεθνής Γερμανός, Τόμας Χίτσλζμπεργκερ.

Blackpool forward Jake Daniels speaks exclusively to @SkySportsNews on becoming the UK's first male professional footballer to come out publicly as gay since Justin Fashanu.



Read more: https://t.co/ZzGEehYrB6 pic.twitter.com/Kk3bTdrfnp May 16, 2022

«Αυτή η σεζόν ήταν τρομερή για μένα εντός γηπέδου. Έκανα το ντεμπούτο μου με την πρώτη ομάδα, σκόραρα 30 φορές με την ομάδα νέων, υπέγραψα το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο και μοιράστηκα την επιτυχία μου με τους συμπαίκτες μου, πραγματοποιώντας τρομερή πορεία στο FA Youth Cup και σηκώνοντας το Κύπελλο του Λάνκασαϊρ.



Αλλά εκτός γηπέδου έκρυβα τον αληθινό μου εαυτό και το ποιος είμαι πραγματικά. Γνωρίζω όλη μου τη ζωή πως είμαι gay και πλέον νιώθω έτοιμος να κάνω come-out και να είμαι ο εαυτός μου», δήλωσε ο Ντάνιελς στην επίσημη ιστοσελίδα της Μπλάκπουλ, σε μία είδηση-απόφαση που χαιρέτισαν και στήριξαν πέραν της ομάδας του, δεκάδες κορυφαία κλαμπ πανευρωπαϊκώς. Από το αγγλικό Big-6, ως τη Βαλένθια τη Βόλφσμπουργκ και τη Μαρσέιγ.

.@Jake_Daniels11, you have our full support and backing from all at @LFC. We are proud of your strength and bravery ❤️ #RedTogether — Liverpool FC (@LFC) May 16, 2022

We’re proud of you, Jake! Football is for everyone. 🏳️‍🌈 — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 16, 2022

We're proud of you, Jake. You're an inspiration to us and many others 👏 May 16, 2022

Football is for everyone. 🏳️‍🌈 You have our full support all the way from Germany, @Jake_Daniels11. — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) May 16, 2022

We're all with you, Jake ❤️



Thank you for showing the courage speak out today.



Football is for everyone 🏳️‍🌈 — Arsenal (@Arsenal) May 16, 2022

Στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky Sports, ο Ντάνιελς περιέγραψε αναλυτικά την εμπειρία του από τα παιδικά του χρόνια, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και την καθολική στήριξη της οικογένειάς του και των συμπαικτών του:

«Ήξερα πως είμαι gay από τα πέντε ή έξι μου χρόνια. Αρχικά πίστευα πως το ποδόσφαιρο με το να είσαι gay δεν ταιριάζουν. Συνεπώς σε όλη μου τη ζωή άκουγα ''όλα καλά, θα βρεις ένα κορίτσι όταν μεγαλώσεις και θα αλλάξεις και θα είσαι μια χαρά''. Μα όσο μεγαλώνεις συνειδητοποιείς ότι απλά δεν μπορείς. Και πως είναι κάτι που δεν πρόκειται να κάνεις. Είχα κοπέλες στο παρελθόν προσπαθώντας να κάνω τους συμπαίκτες μου να νομίζουν πως είμαι straight και ήταν απλά μια τεράστια κάλυψη. Ήταν δύσκολο.

«Όταν το πρωτοείπα στους συμπαίκτες μου, σοκαρίστηκαν όλοι κατά κάποιον τρόπο και με ρώτησαν γιατί δεν τους το είπα νωρίτερα. Ο αρχηγός μας ήταν ένας από τους ανθρώπους στους οποίους μίλησα και το μόνο που έκανε ήταν να ρωτάει τη μία ερώτηση μετά την άλλη για να μάθει περισσότερα, κάτι που με έκανε να του πω ''είμαι περήφανος για σένα''.



Όλοι ήταν πολύ υποστηρικτικοί και περήφανοι για μένα κι αυτό δείχνει τι δεσμό έχουμε ως ομάδα και πως όλοι μας είμαστε σαν οικογένεια.



«Οι πρώτοι άνθρωποι στους οποίους αποκαλύφθηκε ήταν η μητέρα και η αδερφή του, με τις οποίες ζει. Μετά το είπαμε σε όλη την οικογένεια και σε αυτό το σημείο ήμουν τρομοκρατημένος γιατί δεν ήξερα πώς θα το πάρουν οι γηραιότεροι. Δεν χρειάστηκε να ανησυχήσω. Πήρα τόσα μηνύματα υποστήριξης από τους δικούς μου ανθρώπους, δεν θα μπορούσα να ευχηθώ να πάει καλύτερα.



Την ημέρα αφού το είπα στη μαμά και την αδερφή μου, παίξαμε κόντρα στην Άκρινγκτον και σκόραρα τέσσερα γκολ, κάτι που δείχνει πόσο βάρος έφυγε από τους ώμους μου και τι ανακούφιση ήταν για μένα».