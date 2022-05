Απίθανοι οι οπαδοί του Άγιαξ που έδειξαν στην Δήμαρχο του Άμστερνταμ ότι... είτε θέλει, είτε όχι, εκείνοι θα γιορτάσουν τη διαφαινόμενη κατάκτηση του τίτλου στο κέντρο της πόλης.

Ο Αίαντας βρίσκεται μια νίκη μακριά από την μαθηματική κατάκτηση της κορυφής για φέτος στην Eredivisie, ωστόσο, η Δήμαρχος, Φέμκε Χάσελμα, έβαλε... φρένο στον ενθουσιασμό του κόσμου.

Ανακοινώθηκε πως απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας, η γιορτή στο κέντρο της πόλης για την επιτυχία της ομάδας του Έρικ Τεν Χαγκ. Και κάπως έτσι... ήταν σαν να είπε στους οπαδούς των πρωτοπόρων να βγουν κανονικά στους δρόμους.

Οι φίλοι του Άγιαξ έκαναν επίσκεψη στο σπίτι της Δημάρχου, πανηγύριζαν και φώναζαν συνθήματα και με αυτό τον τρόπο την κάλεσαν να πάρει πίσω την απόφαση της απαγόρευσης. Και έδειξαν πως ακόμα κι αν δεν γίνει αυτό, εκείνοι θα κάνουν το δικό τους...

Ajax are one win away from winning the league and the Mayor of Amsterdam stopped Ajax from having a celebration in the city centre when they do it for safety reasons.



So they turned up at her home... 🤣 pic.twitter.com/FJkvpQECot