Ο Ταξιάρχης Φούντας συνεχίζει τις τρομερές εμφανίσεις στο MLS για λογαριασμό της DC United, καθώς αυτή τη φορά πέτυχε δύο απίστευτα γκολ, αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης με την Dynamo Houston κι έφτασε τα τέσσερα τέρματα και μία ασίστ στο πρωτάθλημα.

Ο 26χρονος Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός συνεχίζει τις κορυφαίες εμφανίσεις στο MLS. Αυτή τη φορά στον αγώνα της DC United κόντρα στην Dynamo Houston σκόραρε δύο φορές και συνέβαλε τα μέγιστα ώστε ο σύλλογος του να κατακτήσει το τρίποντο.

Αρχικά, κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο πλασέ, ύστερα από εκτέλεσh κόρνερ και οκτώ λεπτά μετά το πρώτο του γκολ, διπλασίασε τα τέρματα του στην αναμέτρηση με πλάγιο σουτ από την περιοχή, γράφοντας το 2-0 για την DC United, στην οποία είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος του ρόστερ και έναν από τους πιο καλά αμειβόμενους στο MLS.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Φούντας αναδείχθηκε έφτασε τα τέσσερα τέρματα και μία ασίστ σε μόλις τέσσερις εμφανίσεις, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε MVP of the Match για δεύτερη φορά στην θητεία του στο MLS. Υυμίζουμε ότι πριν από μερικές ημέρες, στο ντεμπούτο του είχε πετύχει δύο τέρματα και μία ασίστ.

TAXI IS ON FIRE 🥵 3️⃣ goals in 4️⃣ appearances! #VamosUnited | @T_Fountas pic.twitter.com/j41wISaDJ9

🚕 Good luck catching this Taxi! @T_Fountas has no intention of stopping 😤 pic.twitter.com/bBGVfLwHec