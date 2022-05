Η Μπλάκμπερν έγραψε ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς έγινε η πρώτη που φιλοξενεί Μουσουλμάνους πιστούς στο γήπεδό της για να προσευχηθούν στο πλαίσιο του Eid al-Fitr που γιορτάζεται στο τέλος του Ραμαζανιού.

Πρωτόγνωρη και άκρως ιστορική πρωτοβουλία της Μπλάκμπερν, η οποία μετέτρεψε σε χώρο λατρείας τον αγωνιστικό χώρο του «Ewood Park» προς τη μουσουλμανική κοινότητα του Λάνκασαϊρ.

Οι Riversiders ανήρτησαν βίντεο με drone πάνω από το γήπεδό τους, όπου συγκεντρώθηκαν δεκάδες πιστοί για να προσευχηθούν στο πλαίσιο του Eid al-Fitr, με το οποίο λήγει η περίοδος του Ραμαζανιού. Κίνηση που δεν είχε σημειωθεί ποτέ πριν στα χρονικά από άλλον αγγλικό σύλλογο.

«Ευλογημένο Εΐντ σε όλους από τη Μπλάκμπερν Ρόβερς. Το πρωί ο σύλλογός μας έγινε ο πρώτος στη χώρα που φιλοξένησε πιστούς για τις προσευχές του Εΐντ στο χορτάρι», έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter το κλαμπ της Championship.

🌙 Eid Mubarak from everyone at Blackburn Rovers.



This morning #Rovers became the first football club in the country to host Eid prayers on the pitch. 💙#EidMubarak 🔵⚪️ pic.twitter.com/Pw0LHkqjg5