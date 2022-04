Η ιστορική ομάδα της Μαριούπολης δεν υφίσταται πλέον, μιας και λόγω των βομβαρδισμών στην Ουκρανία, καταστράφηκαν όλες οι εγκαταστάσεις της.

Έχοντας χάσει όλες τις υποδομές της μετά τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η ομάδα της Μαριούπολης δεν είναι σε θέση να ανακάμψει. Προτού διακοπεί πρόωρα το πρωτάθλημα ήταν στην τελευταία θέση της βαθμολογικής κατάταξης.

Ο σύλλογος, που ιδρύθηκε το 1960, είχε ήδη υποστεί τις αναποδιές του πολέμου στο Ντονμπάς που ξεκίνησε το 2014 και χρειάστηκε να εγκαταλείψει την πόλη για ένα διάστημα και να καταφύγει στη Ντνίπρο, πριν επιστρέψει εκεί τη σεζόν 2015-2016. Εκτοτε αγωνιζόταν στο στάδιο Volodymyr-Boiko, παρά το μέτωπο που απείχε λιγότερο από 100 χιλιόμετρα.

Ωστόσο, ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία κατέστρεψε όλες τις εγκαταστάσεις του συλλόγου, όπως ανακοίνωσαν και οι διοικούντες τον σύλλογο σε δελτίο τύπου που δημοσίευσαν τα ουκρανικά ΜΜΕ κι έτσι πάρθηκε η απόφαση να σταματήσει η λειτουργία του club.

The club of the Ukrainian Premier League - FC Mariupol ceases to exist. There is no official announcement yet #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/EoTmgHfY1m

It is by a very long stretch one of the least important things about Russia's efforts to wipe Ukraine from the map, bit it still makes me particularly sad to see football stadiums bombed. This is the remains of the Azovstal Stadium in Mariupol. pic.twitter.com/SkiKYjPZrq