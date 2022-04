Σε μια πολύ όμορφη πράξη προχώρησε ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, Μιρτσέα, καθώς μοίρασε εισιτήρια για το φιλικό της Κλουζ με την Ντινάμο Κιέβου.

Η Κλουζ θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ντιναμό Κιέβου, με τον προπονητή των Ουκρανών Μιρτσέα Λουτσέσκου να μοιράζει δωρεάν προσκλήσεις σε καφετέριες της πόλης.

Ο τεχνικός της Ντιναμό Κιέβου διοργάνωσε την διεξαγωγή αυτής της φιλικής αναμέτρησης και γι' αυτό αποφάσισε να προσελκύσει όσο περισσότερο κόσμο μπορεί.

Αλλωστε ο Ρουμάνος τεχνικός έχει περάσει μια ζωή στην Ουκρανία, πρώτα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και έπειτα με την Ντινάμο Κιέβου. Υπενθυμίζεται ότι ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ήταν από τους πρώτους που ευαισθητοποιήθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ζητώντας να σταματήσει η στρατιωτική επέμβαση στην Ουκρανία από την Ρωσία το συντομότερο δυνατό και οι άνθρωποι να επιστρέψουν στην κανονική τους ζωή.

What a picture. Ahead of CFR vs Dynamo Kyiv tonight, Dynamo's 76yo coach Mircea Lucescu went to a few bars downtown Cluj and offered free tickets to a few students.

Lucescu has been crazy-busy since the start of the war, helping hundreds of Ukrainian refugees and players. pic.twitter.com/P58d8M9OVo