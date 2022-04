Οι οπαδοί της Red Star της τρίτης κατηγορίας του γαλλικού ποδοσφαίρου διέκοψαν το παιχνίδι με τη Σετ ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την εξαγορά της ομάδας τους από αμερικανικό επενδυτικό fund.

To αμερικανικό επενδυτικό fund «777 Partners» δραστηριοποιείται στο ποδόσφαιρο, καθώς έχει στην κατοχή της τόσο την Τζένοα όσο και τη Σταντάρ Λιέγης, ενώ σκοπεύει να «επεκταθεί» στη Γαλλία με την απόκτηση της Red Star της τρίτης κατηγορίας και σκοπεύουν να επενδύσουν σε αυτή 10 εκατομμύρια ευρώ.

Οι οπαδοί της 11ης ομάδας της τρίτης κατηγορίας με ανακοίνωση τους εξέφρασαν την αντίθεση τους στο πολυιδιοκτησιακό μοντέλο των Αμερικανών και στο σημερινό (15/4) εντός έδρας ματς με τη Σεντ είχαν πανό κατά της «777 Partners» και σε ένδειξη διαμαρτυρίας διέκοψαν το παιχνίδι στο 30ο λεπτό, ενώ η ομάδα τους έχανε με 1-0.

Here are images of how the anti-777 Partners protest occurred tonight that resulted in Red Star vs Sete being abandoned. Banners include: “777 not welcome” & “777 Out.” pic.twitter.com/umZaGM9CkH

«Πώς μπορούμε να πιστέψουμε ότι ένας χρηματοοικονομικός όμιλος με έδρα το Μαϊάμι θα μπορούσε να δείξει ειλικρινές ενδιαφέρον για το αθλητικό έργο ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου του Σεν Σεν Ντενί; Αυτό το έργο, και η μέθοδος με την οποία φαίνεται να έχει στηθεί, έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες που διατηρούμε», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση των οπαδών της Red Star.

Tonight’s French 3rd division match between Red Star & Sete was suspended & abandoned by the officials as the Paris club’s fans threw firecrackers on the pitch in protest of the deal done by their current owner to sell to Miami investment fund 777 Partners, who aren’t welcome.