Το πιο «τρελό» γκολ της βραδιάς μπήκε στη Νότια Αμερική: Σκόραρε από κόρνερ σαν σε προπόνηση! (vid)

Ο Νταμιάν Ντίας ή αλλιώς «El Kitu» έβαλε το πιο έξυπνο γκολ της χθεσινής (07/04) βραδιάς!

Μπορεί το βράδυ της Πέμπτης (07/04) το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού κοινού να στράφηκε στα παιχνίδια του Europa Conference League, αλλά στη Νότια Αμερική κινούνται σε ρυθμούς Κόπα Σουνταμέρικα.

Στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ κόντρα στους Γουόντερερς για την πρώτη αγωνιστική του Α' Ομίλου του Copa Sudamerica, ο γεννημένος στην Αργεντινή (εκπροσωπεί την Εθνική του Εκουαδόρ) άσος των γηπεδούχων διαμόρφωσε το τελικό 4-2 σκοράροντας απευθείας από το κόρνερ!

Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός είδε εκτός θέσης των αντίπαλο τερματοφύλακας και δε δίστασε να τον «πληγώσει» στέλνοντας από τη δεξιά γωνία την μπάλα απευθείας στα δίχτυα του!



Δείτε το από δύο διαφορετικές γωνίες λήψης:

This is easily the best corner you’ve ever seen in your life pic.twitter.com/4MhMFo2C0q