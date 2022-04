O θρυλικός άσος της Σοβιετικής Ένωσης Ιγκόρ Μπελάνοφ στο μέτωπο του πολέμου! (vid)

Ο Ιγκόρ Μπελάνοφ, τεράστια ποδοσφαιρική προσωπικότητα της άλλοτε Σοβιετικής Ένωσης, κατατάχθηκε στον ουκρανικό στρατό για να πολεμήσει κατά της Ρωσίας.

Ο 61χρονος Μπελάνοφ υπήρξε κάτοχος της Χρυσής Μπάλας αλλά και παίκτης με ευρωπαϊκά τρόπαια στην καριέρα του. Σε επίπεδο Εθνικής έχει μείνει στο μυαλό πολλών ποδοσφαιρόφιλων για το Μουντιάλ του 1986 όπου εκπροσώπησε τη Σοβιετική Ένωση, όπως και για τον τελικό του Euro 1988 όπου οι Σοβιετικοί ηττήθηκαν από την Ολλανδία.

Ο Μπελάνοφ αποφάσισε να στρατευθεί και να πολεμήσει κατά της Ρωσίας. Αυτή του η απόφαση έχει προκαλέσει αίσθηση ενώ υπάρχει και η σχετική φωτογραφία.

