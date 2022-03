O 15χρονος Σύρος πρόσφυγας, Αλί Χασάν, μετά από τρία χρόνια παραμονής στην Πορτογαλία έμαθε πως πήρε έγκριση να παίξει ποδόσφαιρο στην τοπική Aguias Negras Tabuadelo και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνηση του.

Ο Αλί Χασάν είναι ένας από τους πολλούς πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους στη Συρία για να ζήσουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Πριν από τρία χρόνια, ο τότε 12χρονος νεαρός βρήκε τη νέα του στέγη στο Γκιμαράες της Πορτογαλίας και λίγο καιρό μετά την εγκατάσταση του ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην τοπική ομάδα, Aguias Negras Tabuadelo.

Ο νεαρός πρόσφυγας λόγω γραφειοκρατικών ζητημάτων δεν μπορούσε να συμμετάσχει σε επίσημους αγώνες, όμως πλέον μπορεί να είναι ενεργό μέλος της ομάδας του. Η Aguias Negras Tabuadelo κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που ο Αλί παρέλαβε το δελτίο του με τον 15χρονο να μην καταφέρνει να κρύψει τη συγκίνηση του και όλη την ομάδα να «μετατρέπεται» σε μια θερμή αγκαλιά.

Ali Hasan, a 15-year old Syrian refugee who arrived in Portugal 3 years ago, has been unable to be registered for his team for bureaucratic reasons - until now. This was the heartwarming moment he found out. Look at the emotion of him & his teammates. ♥️ pic.twitter.com/qzotBsD93g