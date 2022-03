Η Μπόκα θριάμβευσε στο superclasico του «Μονουμεντάλ» και χρειάστηκε ένα γκολ για να φύγει από εκεί νικήτρια για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια! Με συνοδεία αστυνομίας η αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο...

Οι «xeneizes» σκόραραν στο 53ο λεπτό με τον Σεμπάστιαν Βίχια που εκμεταλλεύτηκε λάθος στην άμυνα της Ρίβερ, κατάφερε να ντριμπλάρει και τον τερματοφύλακα και σκόραρε σε κενή εστία για το 1-0.

Αυτό θα ήταν το τελικό σκορ του μεγάλου ντέρμπι, αφού, ο πορτιέρε της Μπόκα, Αγουστίν Ρόσι, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του και να κρατήσει τους βαθμούς για την Μπόκα.

Οι νικητές της μεγάλης «μάχης» βρέθηκαν στην 2η θέση του Group B του πρωταθλήματος με αυτό το «τρίποντο» και αξίζει να σημειωθεί πως ήταν η πρώτη τους νίκη στο «Μονουμεντάλ» έπειτα από το 2017 και η 23η σε αυτό το γήπεδο τα τελευταία 50 χρόνια!

Μάλιστα, στο ίδιο χρονικό διάστημα, η Μπόκα έχει περισσότερες εκτός έδρας νίκες στο Superclasico, αφού η Ρίβερ μπροστά στο κοινό της έχει μετρήσει 22 θετικά αποτελέσματα!

After their 1-0 away win at El Monumental, Boca players weren’t able to leave the pitch without help from riot police’s shields as River Plate fans gathered to - excuse the use of the following verb - PEPPER Boca players with various items close at hand pic.twitter.com/Myv0brlkgp