Τρομερά πράγματα στην Αργεντινή, οπαδοί της Ροζάριο πέταξαν... χειροβομβίδες κρότου στον αγωνιστικό χώρο, πριν από τη σέντρα του ντέρμπι με την Νιούελς Όλντ Μπόις.

Το Clasico Rosarino ανάμεσα στη Ροσάριο Σεντράλ και την Νιούελς Όλντ Μπόις είχε... εκρηκτική ατμόσφαιρα, με γεγονότα που δεν έχουμε συναντήσει ξανά. Πριν τη σέντρα εκτοξεύθηκαν χειρομβοβίδες κρότου στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να ανοίξουν τρύπες. «Βόμβες έχουν πέσει στο γρασίδι και έχουν εκραγεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύς καπνός στις περιοχές» τόνιζαν οι φιλοξενούμενοι.

The moment a grenade was thrown onto the pitch prior to the Clásico Rosarino. #Newells pic.twitter.com/hFwckz6cq6