Χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν στο γήπεδο της Νιούελς Όλντ Μπόις για την προπόνηση πριν το τεράστιο ντέρμπι της Κυριακής (20/03) απέναντι στην… αιώνια αντίπαλο Ροζάριο Σεντράλ.

Ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι της Αργεντινής, αλλά και ολόκληρου του πλανήτη θα διεξαχθεί την Κυριακή στο «Estadio Dr. Lisandro de la Torre» μεταξύ της Ροζάριο Σεντράλ και της Νιούελς Όλντ Μπόις.

Περίπου 30.000 οπαδοί της Νιούελς, θέλοντας να εμψυχώσουν τους παίκτες της ομάδας τους, συγκεντρώθηκαν στο «Estadio Marcelo Bielsa» και διοργάνωσαν ένα τεράστιο πάρτι.

Η νύχτα έγινε μέρα από τα δεκάδες πυροτεχνήματα, ενώ η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί της Νιούλες ήταν εντυπωσιακή. Η συνέχεια, φυσικά, θα δοθεί την Κυριακή από τους οπαδούς της Ροζάριο κατά τη διάρκεια του «Clásico rosarino».

