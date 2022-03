Ο Γκανέζος επόπτης στο Κατόκο - Γκολντ Σταρς της 1ης κατηγορίας έδωσε «ρέστα» προσήλωσης στη φάση του δεύτερου γκολ, σε τέτοιο βαθμό που μέχρι το τέλος της αντεπίθεσης είχε φτάσει στη... μεγάλη περιοχή!

Η Ασάντε Κατόκο, πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Γκάνας, είχε εύκολο έργο εντός έδρας απέναντι στη Μπιμπιάνι Γκολντ Σταρς, επικρατώντας με 5-0. Για το ευρύ κοινό, όμως, την παράσταση δεν την «έκλεψε» κανείς από τους σκόρερ των γηπεδούχων, αλλά ο επόπτης της αναμέτρησης!

Έχουμε δει αρκετά blooper με εμπλεκόμενους διαιτητές ή βοηθούς, αλλά ο Γκανέζος επόπτης από την εν λόγω αναμέτρηση έδωσε «ρέστα». Συγκεκριμένα, στο 35ο λεπτό οι γηπεδούχοι ξεδίπλωσαν αντεπίθεση πίσω από το κέντρο από την οποία προήλθε το 2-0. Στον... αγώνα του, λοιπόν, να προφτάσει τον προτελευταίο αμυνόμενο των Γκολντ Σταρς, ο επόπτης άρχισε να τρέχει δίχως να προσέχει πού βρίσκεται και χάνοντας εντελώς επαφή με τη γραμμή του πλαγίου άουτ. Κι όταν η αντεπίθεση ολοκληρώθηκε με τη μπάλα στα δίχτυα, ο ίδιος είχε φτάσει στη μεγάλη περιοχή!

Οι παρευρισκόμενοι ασχολήθηκαν περισσότερο με το γκολ της ομάδας τους, αλλά το βίντεο που διέρρευσε στα social media με τον «τρελό» επόπτη τράβηξε την προσοχή όλων των υπολοίπων κι έγινε viral.

Look at the Linesman 🤣 pic.twitter.com/zS5zh7cQLu