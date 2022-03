Απίθανο σκηνικό στην Ταϊλάνδη, με ποδοσφαιριστή να ρίχνει αγκωνιά αλά... Μουάι Τάι σε αντίπαλό του και να αναγκάζει την ομάδα του να προχωρήσει σε λύση της συνεργασίας τους!

Σε...ρινγκ του ΜΜΑ μετατράπηκε ένας ποδοσφαιρικός αγώνας για την τρίτη κατηγορία πρωταθλήματος της Ταϊλάνδης. Την ώρα που η αναμέτρηση της Bangkok με την North Bangkok University όδευε προς το σφύριγμα της λήξης, ένας παίκτης των γηπεδούχων εκνευρίστηκε με ένα χτύπημα που δέχθηκε από τον αντίπαλό του χαμηλά στον αστράγαλο, με αποτέλεσμα να του επιτεθεί και να τον ρίξει στο έδαφος με αγκωνιά που παρέπεμπε σε Μουάι Τάι!

Αμέσως ο διαιτητής έπραξε τα δέοντα και απέβαλε τον Ταϊλανδό άσο, με την Bangkok ακολούθως να παίρνει τη σκυτάλη και να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας τους. Όσον αφορά τον άτυχο ποδοσφαιριστή που δέχθηκε το χτύπημα, διακομίσθηκε κατευθείαν στο νοσοκομείο όπου χρειάστηκε 24 ράμματα...

Bangkok FC’s Aitsaret Noichaiboon was sacked immediately after the match for this strike on an opposition player...



He is also reportedly a part-time Muay Thai fighter which explains the unbelievable connection 😳



📹 @vocketfc pic.twitter.com/rXAkRf0oqc