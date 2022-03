Η μεξικάνικη Ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τις τέσσερις ποινές για την Κερετάρο και τους οργανωμένους οπαδούς της για τα αιματηρά επεισόδια στην αναμέτρηση με την Άτλας, όμως δεν απέβαλε το κλαμπ από το πρωτάθλημα.

Σε σοκ βρίσκεται ακόμη ο ποδοσαιρικός κόσμος για τα φρικιαστικά επεισόδια που έλαβαν χώρα στην αναμέτρηση της Κερετάρο με την Άτλας, στα οποία έχασαν τη ζωή τους 17 άνθρωποι. H ποδοσφαιρική ομοσπονδία των Μεξικάνων ανακοίνωσε τις ποινές που θα επιβληθούν στην γηπεδούχο Κερετάρο, χωρίς όμως να την αποβάλει από το πρωτάθλημα.

Το μεξικάνικο κλαμπ θα αγωνίζεται για έναν χρόνο κεκλεισμένων των θυρών, οι οργανωμένοι οπαδοί αποκλείστηκαν από τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας τους για τρία χρόνια και έναν ακόμα χρόνο από τα εκτός, η ομάδα θα πληρώσει 640 χιλιάδες ευρώ ως πρόστιμο, η διοίκηση αποβλήθηκε από κάθε αθλητική δραστηριότητα για τα επόμενα πέντε έτη, με το κλαμπ να αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι μετοχές της να περνούν στο «Grupo Caliente».

First 10 people arrested for the honorific acts of violence in Querétaro. According to police, 21 simultaneous searches were carried out in different neighborhoods for which 583 images, 78 videos a more than a thousand messages with information and complaints were analyzed. pic.twitter.com/tzVbQweFTN