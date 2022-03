Η πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα στην αμερικανική διοργάνωση σημείωσε νέο ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα πρωταθλήματος των ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας 74.479 θεατές στο «Bank of America».

Η Σάρλοτ η οποία έχει στο τιμόνι της έχει τον Ισπανό Μιγκέλ Άνχελ Ραμίρες και στο ρόστερ τον πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ, Κάρολ Σφιντέρσκι, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 72.548 θεατών, που είχε σημειώσει η Ατλάντα απέναντι στους Λος Άντζελες Γκάλαξι το 2019.

Συγκεκριμένα στον αγώνα με τους Λος Άντζελες Γκάλαξι, η Σάρλοτ ναι μεν ηττήθηκε με 1-0, ωστόσο το αρνητικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα από τη στιγμή που ο αριθμός των θεατών έφτασε σχεδόν τους 75.000. Γεγονός που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν πίστευα πριν έρθω ότι θα υπήρχε αυτό το πάθος και αυτή η επιθυμία από τους οπαδούς. Αλλά από τότε που ήρθα, ο κόσμος μου έχει μεταδώσει και μου μεταδίδει ένα μεγάλο πάθος για το ποδόσφαιρο. Είμαι ενθουσιασμένος. Είναι ένα ρεκόρ στο MLS και επίσης ένα προσωπικό ρεκόρ, γιατί δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να είμαι προπονητής μιας ομάδας όπου υπήρξαν τόσοι πολλοί θεατές σε ένα γήπεδο», ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της ομάδας, Μιγκέλ Άνχελ Ραμίρες

75,000 fans in Charlotte, North Carolina for the 1st home match in @CharlotteFC history.



What an incredible moment for @MLS and for American Soccer! The 2nd largest crowd on the planet this year.



Soccer won’t make it in America 🇺🇸 pic.twitter.com/toxV0QoP0s