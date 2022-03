Συγκλονίζει ο προπονητής της Σέριφ: «Ξέρω πώς να χρησιμοποιώ όπλα, δεν φοβάμαι κανέναν»

Ο πρώην προπονητής της Σέριφ Τίρασπολ, Γιούρι Βέρνινταμπ μίλησε για την απόφασή του να καταταγεί στον ουκρανικό στρατό και να πολεμήσει τους Ρώσους αλλά και για το ότι είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει το όπλο του και να υπερασπιστεί την πατρίδα του.

Ο 56χρονος Ουκρανός τεχνικός ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε για πρώτη φορά μολδαβική ομάδα στους ομίλους του Champions League, σημειώνοντας την ιστορική νίκη επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Παρ' όλα αυτά πριν από μερικές ημέρες αποφάσισε να καταταγεί στον ουκρανικό στρατό, προκειμένου να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του στον πόλεμο με τη Ρωσία. Μιλώντας στο BBC, ο Γιούρι Βέρνινταμπ μίλησε για την απόφασή του να καταταγεί στον ουκρανικό στρατό και να πολεμήσει τους Ρώσους αλλά και για το ότι είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει το όπλο του και να υπερασπιστεί την πατρίδα του.

«Ο γιος μου με πήρε τηλέφωνο στις 4:30 το πρωί και μου είπε ότι οι Ρώσοι μας επιτέθηκαν. Τότε ήξερα ότι θα επέστρεφα στην Ουκρανία για να πολεμήσω. Έφυγα για την Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Εφτασα την Κυριακή. Μου πήρε 11 ώρες από την Τίρασπολ για να φτάσω στο σπίτι μου στην Ουκρανία.

Όταν επέστρεψα σπίτι, είδα πολλούς άντρες να φεύγουν από τη χώρα. Αν επιστρέψουν, θα χαρώ. Καταλαβαίνω όμως ότι έφυγαν με τις οικογένειές τους σε άλλες χώρες. Στην περιοχή μου πολλοί άνδρες έφυγαν. Κατάλαβα τότε ότι δεν θα μπορούσα να κάνω το ίδιο. Είπα στον εαυτό μου ότι μόλις επέστρεφα σπίτι, θα ενταχθώ στον στρατό. Οι αγαπημένοι μου προσπάθησαν να με σταματήσουν. Ευχαριστώ τη γυναίκα μου που με στήριξε. Γνωρίζει τον χαρακτήρα μου. Αν πάρω μια απόφαση, δεν θα την αλλάξω.

Δεν φοβάμαι κανέναν. Για δύο χρόνια διδασκόμασταν τη θεωρία και μετά μάθαμε να χειριζόμαστε ένα όπλο. Αλλά αυτό ήταν πολύ καιρό πριν. Δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύομαι να χρησιμοποιήσω τα όπλα, ξέρω πώς να τα χρησιμοποιώ.

