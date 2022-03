Η Έουπεν του Μιχάλη Βαλκάνη πάλεψε ως το αουτσάιντερ απέναντι στην Άντερλεχτ μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα, αλλά ηττήθηκε στη ρεβάνς (3-1) κι έμεινε εκτός τελικού στο Κύπελλο Βελγίου.

Έβαλε δύσκολα, πάλεψε απέναντι στο φαβορί, αλλά λύγισε στη ρεβάνς η Έουπεν του Μιχάλη Βαλκάνη. Η Άντερλεχτ επικράτησε 3-1 της ομάδας του Ελληνοαυστραλού πρώην βοηθού της εθνικής Ελλάδος και σε συνδυασμό με το 2-2 του πρώτου αγώνα πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον τελικό του βελγικού Κυπέλλου μετά από επτά χρόνια!

Οι γηπεδούχοι του Βενσάν Κομπανί προηγήθηκαν πολύ νωρίς με τον Μουρίγιο (4'), ωστόσο, η Έουπεν απάντησε άμεσα με γκολ του Πρέβλιακ (9') κι έβγαλε σφυγμό, δείχνοντας ικανή να διεκδικήσει μέχρι τέλους την πρόκριση. Πριν συμπληρωθεί το μισάωρο, όμως, ο Μαγκαγιάν έβαλε ξανά μπροστά την Άντερλεχτ (27') και το γκολ του Κουαμέ στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου σφράγισε ουσιαστικά την πρόκριση για το φαβορί του ζευγαριού.

Στον τελικό, λοιπόν, η Άντερλεχτ, αντίπαλός της οποίας θα είναι η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ στους «16» του Conference League, Γάνδη, η οποία τσέκαρε το εισιτήριό της στην έδρα της Μπριζ με πρωταγωνιστή τον άλλοτε μέσο του Ολυμπιακού, Οτζίτζα-Οφόε.

GOAL! Smail Prevljak ties things up 1-1 (3-3 aggregate!) Eupen are battling Anderlecht in the second leg of the Belgian cup semi-final 🔥 pic.twitter.com/WqPCRJQPuY