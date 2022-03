Το γήπεδο στο οποίο έπαιξε ο Παναθηναϊκός το 2006 με τη Ζαπορίζια έχει μετατραπεί πλέον σε... οχυρό των Ουκρανών για την αντιμετώπιση εισβολής των Ρώσων.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει τον όλεθρο, ωστόσο οι κάτοικοι της χώρας κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν τη χώρα τους όρθια. Οι Ultras της Μετάλουργκ Ζαπορίζια δεν θέλουν να δουν στο γήπεδο της ομάδας τους στα χέρια των Ρώσων και στόχος είναι να αποτρέψουν την απόβαση των εχθρών τους με κάθε τρόπο. Ετσι, στο γήπεδο το οποίο αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός το 2006 (νίκη 1-0 για το Εuropa League στο Slavutych Arena) τοποθέτησαν αρκετά φορτηγά, ενώ με όπλα στα χέρια είναι έτοιμοι να δώσουν τη δική τους μάχη.

Slavutych Arena - home to Metalurh Zaporizhya & Zorya Luhansk



Ultras from MZ and the management of the stadium make sure that no one makes landings on the pitch. They puttrucks on the pitch and are waiting with weapons pic.twitter.com/pkDVmiwzZU