Στο δεύτερο ματς του ως προπονητής της βελγικής Επέν, ο πρώην βοηθός του Τζον Φαν'τ Σχιπ στην Εθνική Ελλάδος, Μιχάλης Βαλκάνης, πανηγύρισε τον βαθμό μέσα στην έδρα της πρωτοπόρου, Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ.

Η θητεία στην Έουπεν άρχισε με «ηχηρό» αποτέλεσμα για τον Μιχάλη Βαλκάνη. Ο επί μία διετία βοηθός του Τζον Φαν'τ Σχιπ στον πάγκο της εθνικής Ελλάδος, ο οποίος μετακόμισε στο Βέλγιο και τον νέο του σύλλογο αρχικά ως βοηθός κι από τα μέσα Φεβρουαρίου ως υπηρεσιακός μέχρι το τέλος της σεζόν, οδήγησε το σύνολό του σε πολύτιμη ισοπαλία μέσα στην έδρα της πρωτοπόρου, Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ!

Η Έουπεν παλεύει για την παραμονή της στην κατηγορία, μετρώντας 28 βαθμούς σε 29 αγωνιστικές, πέντε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Συνεπώς, το αποτέλεσμα στην έδρα της απόλυτης έκπληξης των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων τη φετινή σεζόν σήμαινε κάτι παραπάνω από έναν βαθμό για τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό και τους παίκτες του, οι οποίοι αγνοούν τη νίκη στο πρωτάθλημα από τις 11 Δεκεμβρίου!

Ο Βαλκάνης και η Έουπεν προετοιμάζονται, πλέον, για το μεγάλο ραντεβού με την Άντερλεχτ για τα ημιτελικά του βελγικού Κυπέλλου, αν και ο βασικός στόχος που θα καθορίσει τις πιθανότητες να αναλάβει ως μόνιμος τεχνικός την επόμενη σεζόν είναι η παραμονή στην κατηγορία.

«Μία πολύ δυναμική εμφάνιση και ένας σημαντικός βαθμός εκτός έδρας στις Βρυξέλλες κόντρα στην πρωτοπόρο της βαθμολογίας. Συνεχίζουμε να παλεύουμε. Η προσοχή μας τώρα στρέφεται στην αποφόρτιση των παικτών και την προετοιμασία για τον ημιτελικό του βελγικού Κυπέλλου»



