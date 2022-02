Αγώνας ερασιτεχνών στη Σκωτία διακόπηκε επειδή ο διαιτητής χτύπησε με κουτουλιά έναν εκ των θεατών που βρισκόταν κοντά στη γραμμή του πλαγίου άουτ.

Σε διακοπή οδηγήθηκε η ερασιτεχνική αναμέτρηση ανάμεσα στη Stanley Athletic AFC και στη Port Glasgow United, καθώς ο διαιτητής του αγώνα χτύπησε με κουτουλιά έναν 21χρονο θεατή, ο οποίος βρισκόταν κοντά στη γραμμή του πλαγίου άουτ! Το παιχνίδι είχε κριθεί με την Athletic να είναι μπροστά στο σκορ με 6-2 στο 92ο λεπτό, όμως η πρωτοφανής «έκρηξη» του διαιτητή «τίναξε» το ματς στον αέρα. Η επίθεση του Σκωτσέζου «ref» καταγράφηκε σε βίντεο από άλλον θεατή και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

