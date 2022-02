Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δέχθηκε ερώτηση από εκπροσώπους του Τύπου για τον Πούτιν και το παράσημο φιλίας που του είχε δώσει ο Πρόεδρος της Ρωσίας, με τον ισχυρό άνδρα της FIFA ν' αποφεύγει την απάντηση...

Η κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία και η έναρξη του πολέμου από τους Ρώσους που πραγματοποίησαν εισβολή και επιχειρούν την επέκταση των συνόρων τους, ασφαλώς και έχει επηρεάσει τα πάντα σε σχέση με την Ρωσία. Από το πολιτικό τοπίο, μέχρι και τον αθλητισμό.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο ασφαλώς και περίμενε ερωτήσεις από τους εκπροσώπους του Τύπου αναφορικά με τη σχέση του με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Πρόεδρος της Ρωσίας του είχε απονείμει το παράσημο φιλίας, ο ισχυρός άνδρας της FIFA ρωτήθηκε αν αυτό το έχει κρατήσει, ωστόσο, δεν απάντησε ποτέ.

Μάλιστα, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας τόνισε πως απαγορεύονται οι ερωτήσεις επιμονής για το συγκεκριμένο ζήτημα...

Video asking FIFA President Gianni Infantino if he’ll retain the Order of Friendship medal given to him by Vladimir Putin and if he has any regrets about praising the Russian leader so strongly in recent years, especially when the initial invasion of Ukraine happened in 2014 pic.twitter.com/Uf9aHmTWuq