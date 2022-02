Βραζιλιάνοι παίκτες της Σαχτάρ και της Ντιναμό Κιέβου ζητούν βοήθεια για να φύγουν άμεσα από την Ουκρανία (vid)

Βραζιλιάνοι παίκτες της Σαχτάρ και της Ντιναμό Κιέβου συγκεντρώθηκαν σε ξενοδοχείο μαζί με τις οικογένειές τους κι έκαναν έκκληση στις Αρχές της πατρίδας τους, προκειμένου να τους βοηθήσουν να φύγουν άμεσα από την Ουκρανία.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εννέα τραυματιστεί από τον βομβαρδισμό των δυνάμεων της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Από την άλλη το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου δεν θα συνεχιστεί, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, μετά το γεγονός ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε στρατιωτική επιχείρηση στη χώρα.

Την ίδια στιγμή Βραζιλιάνοι παίκτες που αγωνίζονται στη Σαχτάρ και την Ντιναμό Κιέβου συγκεντρώθηκαν μαζί με τις οικογένειές τους σε ξενοδοχείο στο Κίεβο και έκαναν έκκληση για βοήθεια στις Αρχές της Βραζιλίας, ώστε να μπορέσουν να τους βοηθήσουν να φύγουν άμεσα από την Ουκρανία.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2