Μεγάλα ποδοσφαιρικά ντέρμπι και η «κούπα» του Κυπέλλου Ιταλίας Μπάσκετ στο Novasports

Άρης - ΠΑΟΚ, Βαλένθια - Μπαρτσελόνα και οι αγώνες του Coppa Italia κρίνονται αποκλειστικά στο Novasports!

Μην χάσετε (15-21/02) και τα Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος - ΟΦΗ για την Super League Interwetten, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie και τουρνουά τένις WTA σε Ντουμπάι και Κατάρ.

Πλούσιο αθλητικό θέαμα με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις περιμένει και αυτή την εβδομάδα τους συνδρομητές Novasports! Οι φίλοι του ποδοσφαίρου από την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανά και αποκλειστικά συναρπαστικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες από την ελληνική Super League Interwetten με το ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ (20/2) να ξεχωρίζει, ενώ το δικό του ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παιχνίδι Ατρόμητος – Αστέρας για την 24η αγωνιστική, αλλά και η εξ’ αναβολής αναμέτρηση Ατρόμητος – ΟΦΗ για την 22η αγωνιστική.

Στην Ισπανία και στη La Liga Santander δεσπόζει ο αγώνας Βαλένθια – Μπαρτσελόνα, αλλά και οι αναμετρήσεις Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές και Οσασούνα – Ατλέτικο Μαδρίτης. Στη Γερμανία και στην Bundesliga τα φώτα στρέφονται στους αγώνες Μπάγερν Μονάχου – Γκρόιτερ Φιρτ και Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ, ενώ στη Γαλλία και στη Ligue 1 δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Ναντ – Παρί Σεν Ζερμέν, Λανς-Λιόν και Λιλ – Μετς. Αμφίρροπα παιχνίδια και συναρπαστικό θέαμα υπόσχονται οι αγώνες και σε Eredivisie Ολλανδίας, Jupiler Pro League Βελγίου, EFL Championship Αγγλίας, Serie B Ιταλίας, 2. Bundesliga Γερμανίας και La Liga SmartBank Ισπανίας.

Οι λάτρεις της πορτοκαλί μπάλας θα έχουν την ευκαιρία να δουν το Lega Basket FRECCIAROSSA FINAL EIGHT 2022 του Κυπέλλου Ιταλίας στο παρκέ του Novasports! Η περυσινή κάτοχος του τίτλου Αρμάνι Μιλάνο, η Βίρτους Μπολόνια και έξι ακόμα ομάδες θα "διασταυρώσουν τα ξίφη τους" στο Πέζαρο με στόχο την κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας, που θα διεξαχθεί με τη μορφή Final Eight από την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου έως και την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου. Οι συνδρομητές του Novasports θα απολαύσουν τους Σέρχιο Ροντρίγκεθ, Λουίτζι Ντατόμε, Κάιλ Χάινς, Μάρκο Μπελινέλι και άλλους αστέρες των ιταλικών παρκέ να προσφέρουν πλούσιο μπασκετικό θέαμα με φόντο την κατάκτηση του τροπαίου!

Για τους φίλους του τένις η εβδομάδα περιλαμβάνει το τουρνουά WTA 500 στο Ντουμπάι, ενώ από την Δευτέρα 21/2 θα ξεκινήσει το τουρνουά WTA 1000 στο Κατάρ.

Και φυσικά το πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα του Novasports πλαισιώνουν οι εκπομπές «Matchday Live» με τον Αποστόλη Λάμπο, «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη και «Monday Football Club» με τον Ντέμη Νικολαΐδη και τον Γιάννη Πάγκο στο Novasports Prime!

Τρίτη 15 Φεβρουαρίου

17:00 Τένις WTA 500 Ντουμπάι, Φάση των «32»: Siniakova-Muguruza Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:00 Τένις WTA 500 Ντουμπάι, Sabalenka-Kostyuk Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:30 Β’ Κατηγορία Ιταλικού πρωταθλήματος Serie B, 23η αγωνιστική: ΣΠΑΛ-Ρετζίνα, Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

21:00 7DAYS EuroCup 9η αγωνιστική (εξ αναβολής): Βενέτσια-Γκραν Κανάρια, Novasports4 σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου

02:00 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA: Wake Forest – Duke, Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

17:00 Τένις WTA 500 Ντουμπάι Φάση των «16», Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

18:00 Ελληνικό πρωτάθλημα Super League Interwetten, 22η αγωνιστική (αγώνας εξ αναβολής): Ατρόμητος-ΟΦΗ, Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη, ανάλυση του Γιαννίκου Δούσκα και ρεπορτάζ των Γιώργου Αργυρόγλου και Αποστόλη Λάμπου

19:00 Lega Basket FRECCIAROSSA FINAL EIGHT 2022, Α’ Προημιτελικός: Αρμάνι Μιλάνο - Σάσαρι, Novasports4 σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη

19:00 Τένις WTA 500 Ντουμπάι, Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander, 21η αγωνιστική (εξ αναβολής): Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε, Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:45 Lega Basket FRECCIAROSSA FINAL EIGHT 2022, Β’ Προημιτελικός: Τρέντο - Μπρέσια, Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου

12:00 Τένις WTA 500 Ντουμπάι Προημιτελικός Α, Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

14:00 Τένις WTA 500 Ντουμπάι Προημιτελικός Β, Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

17:00 Τένις WTA 500 Ντουμπάι Προημιτελικός Γ, Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

19:00 Lega Basket FRECCIAROSSA FINAL EIGHT 2022, Γ’ Προημιτελικός: Τριέστε - Ντερτόνα, Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

19:00 Τένις WTA 500 Ντουμπάι Προημιτελικός Δ, Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:00 7DAYS EuroCup 13η αγωνιστική (εξ αναβολής): Μπουργκ-Γκραν Κανάρια, Novasports5 σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη

21:45 Lega Basket FRECCIAROSSA FINAL EIGHT 2022, Δ’ Προημιτελικός: Βίρτους – Μπολόνια - Μπρίντιζι, Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου

15:00 Τένις WTA 500 Ντουμπάι Ημιτελικός Α, Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

17:00 Τένις WTA 500 Ντουμπάι Ημιτελικός Β, Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:30 Β’ Κατηγορία Γερμανικού πρωταθλήματος 2. Bundesliga, 23η αγωνιστική: Σάλκε-Πάντερμπορν, Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga, 23η αγωνιστική: Μάιντς-Μπάγερ Λεβερκούζεν, Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:45 EFL Championship Αγγλίας 33η αγωνιστική: Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ, Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander 25η αγωνιστική: Έλτσε-Βαγιεκάνο, Novasports1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1, 25η αγωνιστική: Λιλ-Μετς, Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 Β’ Κατηγορία Ισπανικού πρωταθλήματος La Liga SmartBank, 28η αγωνιστική: Καρταχένα-Βαγιαδολίδ, Novasports Start σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Σάββατο 19 Φεβρουαρίου

14:30 EFL Championship Αγγλίας: Φούλαμ-Χάντερσφιλντ, Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

15:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Γρανάδα-Βιγιαρεάλ, Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:00 Matchday Live, Novasports Prime με τον Αποστόλη Λάμπο

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Χόφενχαϊμ, Novasports3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Στουτγκάρδη-Μπόχουμ, Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Άουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ, Novasports5 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Αρμίνια Μπίλεφελντ-Ουνιόν Βερολίνου, Novasports Start σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Τένις WTA 500 Ντουμπάι Τελικός, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

17:00 EFL Championship Αγγλίας: Λούτον-Γουέστ Μπρόμιτς, Novasports News σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

17:15 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Οσασούνα-Ατλέτικο Μαδρίτης, Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

18:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1, 25η αγωνιστική: Λανς-Λιόν, Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

19:15 Lega Basket FRECCIAROSSA FINAL EIGHT 2022, Α’ Ημιτελικός: Νικητής Milano/Sassari VS Νικητή Trento/Brescia, Novasports4 σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη

19:30 Ελληνικό πρωτάθλημα Super League Interwetten, 24η αγωνιστική: Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης, Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ του Διονύση Στρούμπου

19:30 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Κάδιθ-Χετάφε, Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Κολωνία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:45 Ολλανδικό πρωτάθλημα Eredivisie, 23η αγωνιστική: Βίλεμ-Άγιαξ, Novasports Start σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

21:30 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Novasports Prime και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γιαννίκο Δούσκα

21:30 Β’ Κατηγορία Γερμανικού πρωταθλήματος 2. Bundesliga, 23η αγωνιστική: Νυρεμβέργη-Ρέγκενσμπουργκ, Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:45 Lega Basket FRECCIAROSSA FINAL EIGHT 2022, Β’ Ημιτελικός: Νικητής Trieste/Derthona VS Νικητή Virtus Bologna/Brindisi, Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:45 Βελγικό πρωτάθλημα Jupiler Pro League, 28η αγωνιστική: Σαρλερουά-Σεν Ζιλουάζ, Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές, Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Ναντ-Παρί Σεν Ζερμέν, Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Κυριακή 20 Φεβρουαρίου

14:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Νις-Ανζέ, Novasports Prime σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

14:30 Β’ Κατηγορία Γερμανικού πρωταθλήματος 2. Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι-Αννόβερο, Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

14:30 Βελγικό πρωτάθλημα Jupiler Pro League: Αντβέρπ-Μαλίν, Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

15:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Εσπανιόλ-Σεβίλλη, Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

15:30 Ολλανδικό πρωτάθλημα Eredivisie: Φέγενορντ-Καμπούρ, Novasports4 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Μπάγερν Μονάχου-Γκρόιτερ Φιρτ, Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

16:30 Β’ Κατηγορία ιταλικού πρωταθλήματος Serie A 24η αγωνιστική: Μπρέσια-Φροζινόνε, Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

17:15 Ισπανικό πρωτάθλημα Eredivisie: Βαλένθια-Μπαρτσελόνα, Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

17:45 Ολλανδικό πρωτάθλημα Eredivisie: Άιντχοφεν-Χερενφέιν, Novasports6 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

18:05 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Μπορντό-Μονακό, Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

18:30 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Α’ μέρος, Novasports Prime και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη

18:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ, Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

19:00 Lega Basket FRECCIAROSSA FINAL EIGHT 2022, Τελικός, Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

19:30 Ελληνικό πρωτάθλημα Super League Interwetten: Άρης-ΠΑΟΚ, Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη, Ευγένιου Δαδαλιάρα και Θωμά Μίχου

19:30 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Μπέτις-Μαγιόρκα, Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:30 Βελγικό πρωτάθλημα: Άντερλεχτ-Γκενκ, Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

20:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Χέρτα-Λειψία, Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:30 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Β’ μέρος, Novasports Prime και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη

21:45 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Μαρσέιγ-Κλερμόν, Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ, Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου

18:00 Τένις WTA 1000 Κατάρ 2η ημέρα, Novasports6

19:45 Τένις WTA 1000 Κατάρ, Novasports6

21:45 Monday Football Club, Novasports Prime με τον Ντέμη Νικολαΐδη και τον Γιάννη Πάγκο

22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Θέλτα-Λεβάντε, Novasports1

22:00 Β’ Κατηγορία Ισπανικού πρωταθλήματος La Liga SmartBank: Αμορεμπιέτα-Λεγανές, Novasports Start

02:00 (ξημερώματα Τρίτης) Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA: Louisville-N. Carolina, Novasports4