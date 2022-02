Οι αμυντικοί της Παλμέιρας θέλησαν να «πειράξουν» το μυαλό του Αθπιλικουέτα, ο Ισπανός κάπτεν της Τσέλσι, όμως, ήταν εκείνος που τους ξεγέλασε, «απορροφώντας» τα... mind-games τους για να αναλάβει τελικά την εκτέλεση του νικητήριου πέναλτι ο Κάι Χάβερτς!

Ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους πιο επιτυχημένους αρχηγούς που είχε ποτέ η Τσέλσι. Όχι απλά επειδή έγραψε ιστορία και τα... σήκωσε όλα στη θητεία του με τους Μπλε, αλλά διότι στην πιο κρίσιμη στιγμή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, έδρασε υποδειγματικά για να αποφορτίσει το κλίμα, αποδεικνύοντας εμφατικά την ευφυία και τις ηγετικές του ικανότητες.

Κάποιοι άλλοι θα έπαιρναν το πέναλτι για τη δική τους ομάδα, ο Ισπανός, όμως, έκανε κάτι ακόμα πιο έξυπνο και σημαντικό. Στο 117' του τελικού απέναντι στην Παλμέιρας και με τους Μπλε να έχουν κερδίσει πέναλτι για τη νίκη, ο «Άθπι» παίρνει τη μπάλα προσποιούμενος ότι θα αναλάβει εκείνος την εκτέλεση κι αμέσως οι παίκτες των Βραζιλιάνων αρχίζουν τα «mind-games» με σκοπό να του... πειράξουν το μυαλό. Τι πιο λογικό και σύνηθες, άλλωστε, στο ποδόσφαιρο όταν μία ομάδα βρίσκεται στα «σχοινιά» σε αντίστοιχο χρονικό σημείο, πόσω μάλλον όταν κρίνεται τίτλος.

Το απόλυτο mind-game, όμως, ανήκε στον Αθπιλικουέτα! Ο κάπτεν της Τσέλσι ουσιαστικά «απορρόφησε» ό,τι είπαν οι παίκτες της Παλμέιρας κι όταν ο διαιτητής αποφάνθηκε πως ήρθε η ώρα της εκτέλεσης, έδωσε τη μπάλα στον Κάι Χάβερτς για να εκτελέσει. Εντελώς ήρεμος, ψύχραιμος και χωρίς να υποστεί το «trash-talking» από τους αντιπάλους, κόλπο που έπιασε στον μέγιστο βαθμό αφού ο Γερμανός ευστόχησε και χάρισε στην Τσέλσι το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από την τροπαιοθήκη της. Η συμβολή του Αθπιλικουέτα, όμως, θα μνημονεύεται για καιρό.

Δείτε το βίντεο:

Some have (at times) doubted whether Cesar Azpilicueta was the right man to captain Chelsea, largely because he does it differently to John Terry.



But this is one of the truest examples of leadership. He took so much pressure off Havertz in a huge moment.pic.twitter.com/V0BrFbuQ1a