O Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στο σκοράρισμα, καθώς έκανε το 2-0 στην νικηφόρα αναμέτρηση της Σέλτικ με τη Ρέιθ Ρόβερς στο «Σέλτικ Παρκ».

Ο Γιώργος Γιακουμάκης σκόραρε για ακόμα μια φορά με τη φανέλα της Σέλτικ, καθώς έκανε το 2-0 στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ρέιθ Ρόβερς. Ο Ζότα έκανε εξαιρετικό γύρισμα και ο πρώην σέντερ φορ της ΑΕΚ με ψύχραιμο πλασέ νίκησε σε τετ α τετ τον αντίπαλο τερματοφύλακα. O διεθνής επιθετικός έφτασε τα τέσσερα γκολ σε 16 παιχνίδια με τη φανέλα των Κελτών. Το τελευταίο γκολ του Κρητικού στράικερ ήταν στις 26 Ιανουαρίου στη νίκη των «καθολικών» στην έδρα της Χαρτς. Η πρωτοπόρος της Premiership επικράτησε εν τέλει της Ρέιθ Ρόβερς με 4-0.

GOOAL! Jota with the assist for Giakoumakis' goal against Raith Rovers!



