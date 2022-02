Το αυτογκόλ της χρονιάς στη Ρουμανία με καραμπόλα για... κλάματα (vid)

Αυτογκόλ για... γέλια και για κλάματα στη Ρουμανία, με τον γκολκίπερ της Άρτζες Πιτέστι να προβαίνει στη χειρότερη εκτέλεση άουτ στην ιστορία! Για καλή του τύχη πάντως το γκολ δεν μέτρησε ποτέ.

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου είναι γεμάτος από... bloopers, όμως το αυτογκόλ που σημειώθηκε στη Ρουμανία πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Άρτζες Πιτέστι - Μιοβένι, ο γκολκίπερ των γηπεδούχων έκανε την χειρότερη εκτέλεση άουτ στην ιστορία, στέλνοντας τη μπάλα με δύναμη πάνω στον συμπαίκτη του κι από εκεί στα δίχτυα!

Για καλή του τύχη πάντως, ο ρέφερι έκρινε τη φάση ως μη γενόμενη από τη στιγμή που η μπάλα αναπηδούσε κατά τη διάρκεια της πάσας, με αποτέλεσμα το πιο επικό αυτογκόλ να μην μετρήσει ποτέ!

Breaking: The best own goal in the history of football was just scored in the Romanian top flight.

The ref canceled it because the ball was still bumping when the keeper hit it. Scenes! pic.twitter.com/wkN2E2ASDD