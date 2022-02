Οι οπαδοί της Σέλτικ έκαναν το Celtic Park να... κοχλάζει και «πάτησαν» την Ρέιντζερς, με την ατμόσφαιρα στις εξέδρες του γηπέδου να είναι μαγική στο πρώτο Old Firm του 2022.

Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου με τρία γκολ από το πρώτο ημίχρονο και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χαράτε που σκόραρε δις και έδωσε και μια ασίστ, έφτασαν στο επιβλητικό 3-0 απέναντι στους Πρωταθλητές Σκωτίας, από τον πάγκο των οποίων αποχώρησε πρόσφατα ο Στίβεν Τζέραρντ.

Η βραδιά στο Celtic Park ήταν μαγική για τους γηπεδούχους. με τον κόσμο να προκαλεί... εκρήξεις ευτυχίας και εκκωφαντικό θόρυβο από τις εξέδρες και το πρώτο μεγάλο ντέρμπι του ποδοσφαίρου της Σκωτίας για το 2022 έγραψε ιστορία.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα τέλη του Δεκέμβρη αποφασίστηκε το χειμερινό διάλειμμα να σημειωθεί νωρίτερα από το προγραμματισμένο όταν η κατάσταση με τον κορονοίό είχε ξεφύγει πάλι στη χώρα, με αποτέλεσμα το Old Firm τελικά να γίνει σε γεμάτο γήπεδο και να παρατηρηθούν οι παρακάτω εντυπωσιακές εικόνες...

🎉The Celtic fans and players savour the moment after that 3-0 win over Rangers which moves them top of the Scottish Premiership👇 pic.twitter.com/Lwnpbz13W4