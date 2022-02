O Ρόι Κιν θα περάσει από συνέντευξη με τη διοίκηση της Σάντερλαντ και ενδέχεται να επιστρέψει σε ρόλο προπονητή μετά από έντεκα χρόνια.

Η Σάντερλαντ το Σάββατο (29/1) γνώρισε τη συντριβή από τη Μπόλτον για τη League One (τρίτη κατηγορία του Αγγλικού ποδοσφαίρου) με 6-0 με το συγκεκριμένο παιχνίδι να αποτελεί το «κύκνειο άσμα» του τεχνικού Λι Τζόνσον. Οι «μαύρες γάτες» εξετάζουν τις περιπτώσεις προπονητών που θα μπορούσαν να αναλάβουν τα ηνία της ομάδας με την περίπτωση του Ρόι Κιν να ξεχωρίζει.

Ο άλλοτε ηγέτης της μεσαίας γραμμής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε οδηγήσει τη Σάντερλαντ στην κατάκτηση της Championship το 2007 και έχει ένθερμους υποστηρικτές στις τάξεις της διοίκησης του συλλόγου. Σύμφωνα με τη Daily Mail οι δυο πλευρές θα έχουν ραντεβού τις αμέσως επόμενες ώρες με τη διοίκηση της Σάντερλαντ να προσπαθεί να πίσει τον Ρόι Κιν να επιστρέψει στους πάγκους 13 χρόνια μετά την αποχώρηση του από τις «Μαυρόγατες» και 11 μετά από την τελευταία του δουλειά ως πρώτος προπονητής στην Ίπσουιτς.

