Ο Μπράις Σάμπα συγκρούστηκε σε ανύποπτο χρόνο με παίκτη της Ντέρμπι κι από το χτύπημα αποκόμισε ένα «γιγάντιο» καρούμπαλο στο μέτωπο, αλλά παρ' όλα αυτά συνέχισε κανονικά στο παιχνίδι φορώντας απλά έναν επίδεσμο.

Σοκαριστικός τραυματισμός και ακόμα πιο σοκαριστικό... ενθύμιο για τον τερματοφύλακα της Νότιγχαμ Φόρεστ, Μπράις Σάμπα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου απέναντι στη Ντέρμπι Κάουντι, ο Κονγκολέζος κίπερ συγκρούστηκε άσχημα στον αέρα με παίκτη των φιλοξενούμενων κι όταν κατάφερε να σηκωθεί μετά τις πρώτες βοήθειες του ιατρικού τιμ, αποκαλύφθηκε το πρωτοφανές καρούμπαλο που αποκόμισε από το χτύπημα.

Όπως είναι φυσικό, οι εικόνες σόκαραν τους φιλάθλους που αντίκρισαν το θέαμα από την τηλεόραση και τα social media και ασφαλώς ανησύχησαν άπαντες για την κατάσταση του Σάμπα, ο οποίος επανήλθε κανονικά στο χορτάρι για το δεύτερο μέρος φορώντας απλά έναν επίδεσμο για να καλύψει το καρούμπαλο.

Για την ιστορία το ματς έληξε υπέρ της Φόρεστ και ο Σάμπα δεν χρειάστηκε να αποκρούσει κάποιο σουτ στα εναπομείναντα 45 λεπτά (μηδέν τελικές στον στόχο τα Κριάρια), με το γκολ για το τελικό 2-1 να σημειώνεται με πέναλτι στο φινάλε.

Δείτε τις σκληρές εικόνες:

state of Brice Samba’s face right now pic.twitter.com/6SIv6CjShD