To συμβόλαιο του Σανκέλ Μπεμπά με την Πόρτο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και οι «Δράκοι» δεν προτίθενται να τον ανανεώσουν, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα υπάρχουν «αμφιβολίες» για την ηλικία του.

Στο επίκεντρο των διεθνών αθλητικών Μ.Μ.Ε. μπαίνει εκ νέου το όνομα του Σανκέλ Μπεμπά. Σύμφωνα με δημοσίεματα το συμβόλαιο του Κονγκολέζου αμυντικού ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και η Πόρτο δεν προτίθεται να ανανεώσει λόγω του «μπερδέματος» που υπάρχει σχετικά με την ηλικία του ποδοσφαιριστή.

Πιο συγκεκριμένα ο Αφρικανός στόπερ έχει... μόλις τέσσερις πιθανές ημερομηνίες γέννησης με απόκλιση έξι χρόνων. Ο Μπεμπά υποστηρίζει ότι έχει γεννηθεί στις 8 Αυγούστου του 1994, όμως το πιστοποιητικό του αναγράφει ότι έχει γεννηθεί τον Αύγουστο του 1988. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κονγκό τον είχε δηλώσει ως γεννημένο το 1991, για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, ενώ σύμφωνα με με πληροφορίες έχει εξομολογηθεί στο κοντινό του περιβάλλον πως έχει γεννηθεί το 1990! Με άλλα λόγια ο Μπεμπά είναι από 27 έως... 33 ετών!

Ο Αφρικανός αμυντικός υποστηρίζει πως ά είχε κάνει ειδική εξέταση στα οστά, το 2015 όταν είχε πάρει μεταγραφή στην Νιούκαστλ που έδειξαν ότι όντως έχει γεννηθεί το 1994, όμως οι «Δράκοι» δεν φέρονται διατεθιμένοι να του δώσουν νέο συμβόλαιο, έχοντας αμφιβολίες για τα στοιχεία του παίκτη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα η περίπτωση του... απροσδιόριστης ηλικίας σέντερ μπακ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Μίλαν.

